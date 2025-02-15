Украина не имеет приглашения на переговоры в Саудовской Аравии, - Fox News

Журналистка Нана Саджая со ссылкой на неназванного украинского чиновника пишет, что на предстоящую встречу в Саудовской Аравии не пригласили Украину. Наших чиновников не проинформировали о предстоящих российско-американских переговорах.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Fox News. Поэтому украинская делегация, вероятно, не будет участвовать в этих переговорах. Хотя Politico пишет, что команда Трампа и россияне уже отправились на эту встречу.