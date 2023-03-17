Украина не может полностью защититься от ракет России: военный эксперт сказал, что может помочь

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что украинские военные не могут сбивать 6 типов ракет и реактивные снаряды РСЗО. Даже ЗРК Patriot и SAMP/T, поставки которых ожидает Украина, не смогут сбивать все баллистические ракеты.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт Андрей Харук. По его словам, Украина могла бы бороться с дивизионами ракетами "Искандер". Он вспомнил военную операцию США против Ирака, который оккупировал Кувейт в августе 1990 года.

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"Американцы развернули настоящую охоту за пусковыми установками иракских "Скадов", которые выпускали баллистические ракеты. Если Patriot не могли перехватить всех "Скадов", то группа специального назначения и авиация истребляли бы эти пусковые установки", – заметил Харук.

Военный эксперт подчеркнул, что "Искандеры" находятся на территории России, но это были бы законные военные действия.

Часть территории будет незащищенной

Андрей Харук отметил, что после Второй мировой войны только Германии удалось полностью покрыть свою восточную границу зенитно-ракетными комплексами во время Холодной войны.

Больше никто не смог. И мы сейчас не сможем, сколько бы нам Patriot ни предоставили. Их не хватит, чтобы прикрыть всю территорию. Эти комплексы будут прикрывать, например, те города, которые страдают от ударов ракетами,

– убежден он.

Военный эксперт считает, что часть территории Украины будет оставаться незащищенной. Страны Запада тоже не смогут создать сплошную зону прикрытия.

"Нам важны современные истребители, которые способны перехватывать крылатые ракеты и выходить вне зоны действия наших зенитно-ракетных комплексов. Баллистические ракеты они не перехватят", – добавил Харук.

Харук о защите Украины от российских ракет: смотрите видео

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