Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Харук. За його словами, Україна могла б боротись із дивізіонами ракетами "Іскандер". Він пригадав військову операцію США проти Іраку, що окупував Кувейт у серпні 1990 року.

Читайте також Лише такий метод: військовий експерт пояснив, як вберегти українців від ракетних атак

"Американці розгорнули справжнє полювання за пусковими установками іракських "Скадів", які випускали балістичні ракети. Якщо Patriot не могли перехопити усіх "Скадів", то група спеціального призначення та авіація винищували б ці пускові установки", – зауважив Харук.

Військовий експерт підкреслив, що "Іскандери" перебувають на території Росії, але це були б законні військові дії.

Частина території буде незахищеною

Андрій Харук зазначив, що після Другої світової війни лише Німеччині вдалось повністю покрити свій східний кордон зенітно-ракетними комплексами під час Холодної війни.

Більше ніхто не спромігся. І ми зараз не зможемо, скільки б нам Patriot не надали. Їх не вистачить, щоб прикрити всю територію. Ці комплекси будуть прикривати, наприклад, ті міста, які страждають від ударів ракетами,

– переконаний він.

Військовий експерт вважає, що частина території України буде залишатись незахищеною. Країни Заходу теж не зможуть створити суцільну зону прикриття.

"Нам важливі сучасні винищувачі, які спроможні перехоплювати крилаті ракети і виходити поза зони дії наших зенітно-ракетних комплексів. Балістичні ракети вони не перехоплять", – додав Харук.

Харук про захист України від російських ракет: дивіться відео

Які ракети не можуть збивати українські ППО