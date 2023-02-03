Украина объявила подозрение руководителю ЧВК "Вагнера" Пригожину
Источник:Андрей Костин
Офис Генпрокурора сообщил о подозрении руководителю "вагнеровцев" Евгению Пригожину. "Повара" Путина обвиняют в ряде военных преступлений против Украины.
В частности, Пригожин был наделен полномочиями по вербовке, подготовке и управлению подчиненных ему лиц для дальнейшего использования в боевых действиях на территории Украины, отметил генпрокурор Андрей Костин. Также он добавил, что пора прекращать кровавые гастроли россиян, которые прикрываются именем известного композитора.
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Что известно о подозрении Пригожину
Руководитель этого НПК напрямую ответственен за тысячи военных преступлений. Он открыто признает свою роль в ведении войны против Украины и с разрешения Кремля решает кадровые вопросы, вербуя десятки тысяч заключенных. Ранее осужден за разбой, сегодня он герой России. Преступная "элита" террористического режима
– подчеркнул генпрокурор Андрей Костин.
Также он заверил, что в ответственности не уйдут и так называемые "рядовые вагнеровцы". Даже те, кто бежал за границу.
Костин отметил, что прокуроры уже провели допросы двух бойцов, находящихся в ЕС. Кроме того, продолжается проверка причастности к военным преступлениям еще одного участника НДС, находящегося в Норвегии. В ближайшее время украинские правоохранители отправят соответствующий запрос о проведении следственных действий норвежским коллегам.
"Убежден, что вместе с международными партнерами мы обеспечим всеобъемлющую ответственность как для каждого преступника, кто с оружием в руках пришел на нашу землю, так и для их покровителей, делающих бизнес на крови. Молот правосудия всегда сильнее "кувалды анархии", – подчеркнул Костин.
Последние новости относительно ЧВК "Вагнера" в Украине
- В Bild сообщили, что российская армия готовится к новому наступлению по стратегии ЧВК "Вагнера". По словам военного эксперта Юлиана Репке, несколько тысяч солдат проходят подготовку в России и в Беларуси не ради ведения боевых действий в составе батальона, как всегда, а учатся проводить операции только в составе небольшого подразделения. В частности, для того чтобы наступать группами по 25 – 50 человек, а не как раньше, сомкнутыми отрядами по 250 – 1000 солдат.
- Недавно стало известно, что "вагнеровцев" забирают от Бахмута на Юг Украины. Об этом заявили в американском Институте по изучению войны.
- В Украине уже уничтожено более 70% "вагнеровцев". Об этом в эфире 24 канала рассказал заместитель командира батальона "Свобода" 4-й бригады быстрого реагирования Нацгвардии Владимир Назаренко.
- В конце января аналитики ISW отметили, что Пригожин бесится, потому что его медленно убирают от влияния и участия в войне.