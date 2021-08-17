Украина отправляет самолет в Афганистан для эвакуации людей, – Данилов
17 августа 2021 , 17:16Читати новину українською
Источник:24 канал
Украина отправит в Афганистан самолет, чтобы эвакуировать украинцев. Рейсы должны отправиться уже 17 августа.
Украина заберет всех своих граждан, сколько бы для этого не понадобилось рейсов. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире одного из украинских телеканалов.
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Данилов утверждает, что ситуацию контролирует президент Владимир Зеленский. Он периодически собирает специалистов по этому поводу.
Он (самолет – 24 канал) должен сегодня отправиться в Афганистан, в Кабул,
– сказал чиновник.
Что известно об эвакуации украинцев из Афганистана
- В Министерстве иностранных дел заявили, что эвакуироваться из Афганистана хотят 90 украинцев афганского происхождения и членов их семей. Ведомство формирует списки.
- Утверждали, что самолет есть в Кабуле, но не может оттуда вылететь.
- Ночью 16 августа наше государство эвакуировало 8 украинцев. Самолет также вывозил граждан Нидерландов, Хорватии и Беларуси.
Что сейчас происходит в Афганистане
- В мае президент США Джо Байден заявил о выводе американских войск из Афганистана. Это должны были сделать до 11 сентября 2021 года.
- Однако впоследствии талибы начали захватывать города. Уже 15 августа они зашли в столицу страны Кабул.
- Правительство передало власть мирно. Президент страны Ашраф Гани отрекся от должности и покинул государство.
- Талибы теперь контролируют всю территорию страны и пограничные пункты. Они приказали иностранцам покинуть страну. Сделать это можно только авиапутем.
- Жители Кабула в ужасе, поскольку талибы известны своими жестокими наказаниями.
- Правда, сами боевики утверждают, что не собираются совершать самосуд над афганцами. Якобы решение о казни или телесных наказаниях будет принимать шариатский суд.
- "Талибан" объявил всеобщую амнистию для всех чиновников и призвал людей возвращаться к работе.