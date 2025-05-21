Сейчас ситуация изменится, – военный о переходе ВСУ на корпусную систему

В Украине продолжается реформа организационной структуры Вооруженных Сил – армия переходит на корпусную систему. Это открывает возможность масштабировать опыт самых успешных подразделений, что, в свою очередь, положительно скажется на ситуации на фронте.

Снайперы и военнослужащие ВСУ Кирилл и Даниил Яковлевы в интервью 24 Каналу объяснили, что внедрение корпусной системы позволит существенно усилить армию – в частности путем роста личного состава. На фронте уже есть примеры, когда благодаря назначению сильных командиров ситуация на отдельных направлениях кардинально менялась в нашу пользу.

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Как корпусная система может изменить украинскую армию

По словам военных, с появлением корпусов ситуация на фронте должна измениться – и не только там, но и в самой армии. Ведь те командиры, которые сегодня возглавляют бригады, вскоре станут командирами корпусов. Соответственно, они должны получить новые полномочия и воинские звания – генералов.

Большинство этих полковников – представители новой генерации военных. Они воюют еще с 2014 года, и за десять лет выросли до уровня генералов. Они понимают, что такое "боевой генерал" – это не кабинетный офицер из академии, а тот, кто сам бегал с автоматом по полям, кто видел "ноль", кто знает, что такое реальный бой.

Штаб управления корпусом – это сотни людей. Братья Яковлевы давно говорили о необходимости создания дивизий и корпусов, но с акцентом на те бригады, которые уже вышли за штатную численность. Им нужно больше ресурсов: техники, финансирования, возможностей.

И главное – это шанс для роста личного состава. Лейтенанты, капитаны с боевым опытом смогут становиться майорами, подполковниками. Это масштабное кадровое повышение. Даже небольшой процент новых генералов, которые пройдут в высшее командное звено, – это уже очень серьезное усиление для ВСУ.

Потому что именно эти люди – будущие руководители украинской армии, поэтому ситуация изменится,

– подчеркнул Даниил Яковлев.

Они уже сейчас демонстрируют эффективность. Например, командующий Сухопутных войск Михаил Драпатий. Его назначение кардинально изменило ситуацию на Покровском направлении. Аналитики Deep State провели профессиональный анализ – с момента, как Драпатий возглавил это направление, количество ликвидированных россиян выросло, а темпы наступления врага упали. Все благодаря другому подходу к людям.

Драпатому очень доверяют. В армии все обо всех знают – и о генералах, и о командирах,

– отметил Кирилл Яковлев.

Например, в "Азове", в Третьем корпусе, в подразделении Кирилла Вереса очень много людей, потому что все говорят: "Иди к нам, здесь командир, которому доверяют". У них большой авторитет.

То же самое можно сказать об Андрее Билецком, Вадиме Сухаревском. Когда последний начал формировать Силы беспилотных систем, к нему посыпались заявки. Люди хотят служить у тех, кому доверяют. Проблема лишь в том, что не все понимают, что это новый род войск.

"С Сухаревским мы познакомились во время интересной ситуации. Но когда видишь, что перед тобой полковник, но я надеюсь, что будет скоро генералом, то понимаешь, что это человек большого ранга, он командующий очень большой мощной структуры", – отметил военный.

Во время неформальных встреч он говорит: "Ребята, заказывайте еду – это приказ". Даниил Яковлев ответил: "Если в армии такие приказы, то я рад их выполнять!"

По словам братьев Яковлевых, сейчас в Украине две системы. Старая – коррупционная. Это депутаты, чиновники, которые сидят во власти десятилетиями и не хотят терять влияние. И есть новая – молодая генерация, боевые офицеры, которые пришли менять подходы. Именно им старая система пытается сопротивляться.