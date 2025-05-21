Снайпери та військовослужбовці ЗСУ Кирило та Данило Яковлеви в інтерв'ю 24 Каналу пояснили, що впровадження корпусної системи дозволить суттєво посилити армію – зокрема шляхом зростання особового складу. На фронті вже є приклади, коли завдяки призначенню сильних командирів ситуація на окремих напрямках кардинально змінювалася на нашу користь.

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Як корпусна система може змінити українську армію

За словами військових, з появою корпусів ситуація на фронті повинна змінитися – і не лише там, а й у самій армії. Адже ті командири, які сьогодні очолюють бригади, незабаром стануть командирами корпусів. Відповідно, вони мають отримати нові повноваження й військові звання – генералів.

Більшість цих полковників – представники нової генерації військових. Вони воюють ще з 2014 року, і за десять років виросли до рівня генералів. Вони розуміють, що таке "бойовий генерал" – це не кабінетний офіцер з академії, а той, хто сам бігав з автоматом по полях, хто бачив "нуль", хто знає, що таке реальний бій.

Штаб управління корпусом – це сотні людей. Брати Яковлеви давно говорили про необхідність створення дивізій і корпусів, але з акцентом на ті бригади, які вже вийшли за штатну чисельність. Їм потрібно більше ресурсів: техніки, фінансування, можливостей.

І головне – це шанс для зростання особового складу. Лейтенанти, капітани з бойовим досвідом зможуть ставати майорами, підполковниками. Це масштабне кадрове підвищення. Навіть невеликий відсоток нових генералів, які пройдуть у вищу командну ланку, – це вже дуже серйозне посилення для ЗСУ.

Бо саме ці люди – майбутні керівники української армії, тож ситуація зміниться,

– наголосив Данило Яковлев.

Вони вже зараз демонструють ефективність. Наприклад, командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий. Його призначення кардинально змінило ситуацію на Покровському напрямку. Аналітики Deep State провели фаховий аналіз – з моменту, як Драпатий очолив цей напрямок, кількість ліквідованих росіян зросла, а темпи наступу ворога впали. Усе завдяки іншому підходу до людей.

Драпатому дуже довіряють. В армії всі про все знають – і про генералів, і про командирів,

– зауважив Кирило Яковлев.

Наприклад, у "Азові", у Третьому корпусі, у підрозділі Кирила Вереса дуже багато людей, бо всі говорять: "Йди до нас, тут командир, якому довіряють". У них великий авторитет.

Те саме можна сказати про Андрія Білецького, Вадима Сухаревського. Коли останній почав формувати Сили безпілотних систем, до нього посипалися заявки. Люди хочуть служити у тих, кому довіряють. Проблема лише в тому, що не всі розуміють, що це новий рід військ.

"Із Сухаревським ми познайомилися під час цікавої ситуації. Але коли бачиш, що перед тобою полковник, але я сподіваюсь, що буде скоро генералом, то розумієш, що це людина великого рангу, він командувач дуже великої потужної структури", – наголосив військовий.

Під час неформальних зустрічей він каже: "Хлопці, замовляйте їжу – це наказ". Данило Яковлев відповів: "Якщо в армії такі накази, то я радий їх виконувати!"

За словами братів Яковлевих, наразі в Україні дві системи. Стара – корупційна. Це депутати, чиновники, які сидять у владі десятиліттями й не хочуть втрачати вплив. І є нова – молода генерація, бойові офіцери, які прийшли змінювати підходи. Саме їм стара система намагається чинити опір.