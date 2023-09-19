Почему судебный иск против Польши, Венгрии и Словакии – это лучший выход из ситуации

Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка сообщил, что Украина подает судебный иск во Всемирную торговую организацию. Причина в том, что правительства Польши, Венгрии и Словакии решили продлить ограничения на ввоз украинской сельхозпродукции вопреки решению Еврокомиссии, отменившей эти ограничения с 15 сентября.

Правительства трех стран нарушают законы

Можно сказать, что это наиболее цивилизованный выход из сложившейся ситуации вокруг ввоза украинской сельхозпродукции на рынки этих трех центральноевропейских стран.

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Конечно, можно обмениваться гневными заявлениями или же фактически принять участие в предвыборных кампаниях в Польше или Словакии. Однако самым правильным выходом является доказать, что правительства Польши, Словакии и Венгрии нарушают законодательство и соглашения, которые подписала Украина с Евросоюзом. Таким образом, они должны вернуться к выполнению своих обязательств.

По сути нет большой разницы между нарушением конституционного права, на которое пошла Россия после того, как оккупировала Крым и признала независимость так называемых "республик" на Донбассе, и тем, что страны, которые являются членами ЕС и НАТО, нарушают соглашение об ассоциации Украины с ЕС и правила ВТО.

Отличие Польши, Словакии и Венгрии в том, что это – правовые государства. Если они проиграют суд, даже любое популистское правительство, которое будет руководить этими странами, будет вынуждено выполнять судебные решения, иначе будет сталкиваться с экономическими санкциями, которые нанесут ущерб экономике.

Почему стратегия Польши, Венгрии и Словакии – неправильна

То, что другой подход был возможен, мы осознали из заявления болгарского премьер-министра, напомнившего фермерам собственной страны, протестующим из-за ввоза украинского зерна, всем своим благосостоянием и возможностями последних лет, эти фермеры обязаны европейской помощи.

Это же премьеры Польши, Словакии и Венгрии должны сказать своим фермерам, которые требуют от правительств поддержки. Если бы не интеграция этих трех стран в ЕС, многих фермеров просто не было бы на рынке. Именно в интересах Польши, Словакии и Венгрии должно быть выполнение европейских решений. Однако, как видим, правительства этих стран пошли по другому пути.

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Правопопулисты, многие годы руководящие Польшей и пытающиеся создать иллюзию у населения, что экономические успехи Польши связаны не с ее европейской интеграцией, сейчас рискуют потерять власть. Причем существует сразу несколько вариантов развития событий:

к власти в Польше вернутся демократические либеральные силы, и страна вернется к настоящей европейской интеграции;

или же в выборах неплохой результат получит "Конфедерация независимой Польши", известная своими симпатиями к российскому президенту Владимиру Путину и так называемому антиглобализму.

Если польские популисты из партии "Право и справедливость" создадут правительство с еще более популистскими и правыми силами, то возможен разворот Польши в сторону такой же внешней политики, которую проводит Венгрия Виктора Орбана. Мы понимаем, что Орбан заботится не об интересах своих фермеров, а о политических интересах давнего приятеля Путина, который хочет уничтожить украинское сельское хозяйство.

Если для польского правительства уничтожение украинского сельского хозяйства это побочный результат желания остаться у власти, то для венгерского правительства это реально цель связанная с российскими посягательствами.

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Правительство Словакии также не хотело бы, чтобы к власти в стране пришли правопопулистские силы, готовые к новому качеству сотрудничества с Россией и уменьшению помощи Украине. Значит, не хочет терять голоса фермеров.

Поэтому ни один из руководителей этих стран не говорит со своими гражданами как со взрослыми людьми. В этой ситуации лучше всего – это судебный процесс. Тем более что таких судебных процессов будет еще немало на пути евроинтеграции нашего государства.