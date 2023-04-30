Украина подписала 3 важных соглашения с производителями Bayraktar
Источник:Александр Камышин
Министерство стратегической промышленности подписало три новых соглашения с компанией Baykar. Это даст нашим защитникам оружие нового поколения.
Министр стратегической промышленности Александр Камышин сообщил, что 29 апреля был в Турции на международной выставке "Teknofest 2023". Там он искал способы и пути, как усилить оборонно-промышленный комплекс Украины.
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Соглашения принесут Украине не только новое оружие, но и выручку
Александр Камышин сообщил, что на "Teknofest 2023" у него прошло много встреч. И, в частности, уже есть результат – Украина подписала новые соглашения с производителем Bayraktar – компанией Baykar.
Интересно, что эти соглашения принесут нам не только новое вооружение, но и средства в бюджет. Однако подробности договоренностей Камышин не рассказал.
Есть важный результат – три новых соглашения с турецким производителем Baykar для украинских производителей. Детали не расскажу, но уверяю, что эти контракты дают нашей стране экспортную выручку и оружие нового поколения,
– сказал он.
Министр не уточнил, связано ли это со строительством завода Bayraktar в Украине.
В Украине построят завод Bayraktar
- В Украине планируется построить завод беспилотников Bayraktar. По состоянию на январь 2023 года, уже была подготовлена документация и был разработан проект для строительства завода.
- После этого новостей о строительстве не было, однако еще зимой посол Украины в Турции Василий Боднар сказал, что завод планируют начать строить "в ближайшее время". Ожидается, что он заработает в течение двух следующих лет и будет выпускать изделия с украинскими компонентами.
- К слову, компания Baykar уже закупает украинские двигатели. В частности, беспилотный истребитель Kızılelma с нашим двигателем успешно прошел все летные испытания.