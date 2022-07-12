Украина получила 1,7 миллиарда долларов – новый транш грантовой помощи от США

В украинский бюджет уже поступило 1,7 миллиарда долларов грантовой помощи. Их направил Целевой фонд США и Всемирный банк.

О получении финансовой помощи рассказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Глава правительства поблагодарил официального Вашингтона и лично президента Джо Байдена за такую весомую поддержку.

Ранее Украина получит 1,7 миллиарда долларов грантовой помощи: на что направят деньги

Это уже второй грант США за последние 2 недели

Шмигаль отметил, что это уже второй грант США за последние две недели. Общая сумма помощи составила 3 миллиарда в американской валюте.

Ранее в украинском правительстве сообщалось, что эти средства должны пойти на покрытие расходов госбюджета. В частности, речь идет об оплате медицинских услуг по системе медицинских гарантий.

В Минфине назвали статьи крупнейших расходов госбюджета

Отметим, в украинском Министерстве финансов перечислили самые большие статьи расходов государственного бюджета с начала войны. Государственная казначейская служба сообщила, что по состоянию на 1 июля 2022 года общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составляла 812,7 миллиарда гривен.

Самые большие статьи расходов:

Оплата труда с начислениями.

Социальное обеспечение.

Обслуживание государственного долга.

Трансферты местным бюджетам.

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План восстановления Украины: коротко

Кабмин Украины разработал план восстановления Украины после войны , рассчитанный на десятилетия.

В этом плане – 850 проектов, большинство из них рассчитаны на 2023 – 2035 годы.

Приблизительный размер финансирования составляет около 750 миллиардов долларов.

Планируется, что ежегодный прирост ВВП составит 7%.

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