Путину испортили настроение перед инаугурацией: в России растеряны из-за предоставления Украине ATACMS

США в марте 2024-го года тайно передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Российская пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что якобы этим вооружением украинские военные "будут бить по российским городам". Однако, сейчас россияне будут "охотиться" на места хранения этих ракет.

Об этом 24 Каналу заявил политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что тезис оккупантов о якобы "ударе возмездия" – непременная часть российской пропаганды. На любую успешную атаку по российским военным объектам захватчики всегда заявляют о якобы "успешном ударе высокоточным оружием по объектах ВСУ". К слову, по данным журналистов, ATACMS уже применили против оккупантов.

Смотрите также Для уничтожения вражеских целей в Крыму: что известно о ракетах ATACMS, которые США передали Украине

Сидит человек, собирает из предложений нужный тезис. "Всех убили, все поразили, все склады уничтожили". Потом снова прилетает и по-новому. Это – чистый элемент военной пропаганды. Мол, "мы не оставляем без "удара возмездия" ни одну успешную атаку ВСУ, ГУР или Службы безопасности". Мы уже это слышали,

– сказал политтехнолог.

"Не дай Бог"

Тем временем 7 мая состоится "инаугурация" Владимира Путина. Однако, диктатору ухудшили настроение накануне мероприятия.

"Это же просто "неприятность". "Не дай Бог", это в его понимании, еще несколько успешных ударов ATACMS или чем-то другим. "Не дай Бог", F-16 поступят. "Не дай Бог", что-то произойдет накануне "инаугурации". У них там свои внутренние проблемы – третий военный человек в стране сидит в клетке", – отметил Борис Тизенгаузен.

Украина получила ATACMS

СМИ распространили информацию, что Соединенные Штаты Америки передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS еще в марте 2024-го года. Оружие вошло в пакет помощи на 300 миллионов долларов. Сообщалось, что украинские военные впервые применили это вооружение 17 апреля для удара по военному аэродрому захватчиков во временно оккупированном Крыму.

В Пентагоне заявили, что эти дальнобойные ракеты уже в Украине. Американский президент тайно принял передачу этого вооружения.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты Америки продолжат поставлять ATACMS украинскому государству.

Между тем США объявили новый пакет помощи Украине на 1 миллиард долларов. Владимир Зеленский подтвердил, что там будут ракеты ATACMS.

В Институте изучения войны считают, что ATACMS с кассетными боеприпасами позволят украинским военным наносить более эффективные удары по вражеским аэродромам и уничтожать больше российских самолетов, чем отдельные ракетные удары по отдельным бортам. Также угроза может быть для складов боеприпасов россиян в тыловых районах.