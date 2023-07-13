Кассетные боеприпасы от США: изменят ли они правила игры на фронте

Кассетные боеприпасы помогут Силам обороны Украины на тактическом уровне. Однако считать их гейм-ченджерами не стоит.

Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт Григорий Тамар. Как известно, кассетные боеприпасы уже в Украине.

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"Кассетные боеприпасы помогут на тактическом уровне. Не надо думать, что это может заменить фугасные и другие снаряды. Это оружие применяют при определенных условиях и обстоятельствах", – сказал Тамар.

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В частности, кассетные боеприпасы эффективны в уничтожении живой силы и легкобронированной техники противника, а также в контрбатарейной борьбе на открытой территории.

Что такое кассетные боеприпасы

Вид артиллерийских или авиационных снарядов, содержащих несколько подрывных или подразделительных зарядов – субмуниции. Они рассыпаются по широкой площади при взрыве, в результате чего повреждают обширную территорию, уничтожают живую силу и технику, разрушают постройки, создают препятствия на поле боя.

Украина придерживается правил ведения войны

По словам советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, Украина предоставила письменные гарантии, что будет использовать кассетные боеприпасы только на поле боя и минимизирует риски для мирного населения.

В то же время, Россия неизбирательно использует кассетные боеприпасы с первого дня непровоцированной широкомасштабной агрессии.

Кассетные боеприпасы для Украины: коротко

Вечером 7 июля стало известно, что США решили передать Украине кассетные боеприпасы. Президент Джо Байден отметил, что это решение "было очень тяжелым".

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что при применении кассетных боеприпасов Киев будет руководствоваться определенными принципами. В частности, Силы обороны будут использовать эти боеприпасы только для освобождения оккупированных территорий и уничтожения максимального количества российских захватчиков, избегая городских районов и постоянно отчитываясь.

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что, скорее всего, Силы обороны будут применять эти снаряды на открытых территориях. Так удастся правильно выставить баланс сил.

В 2008 году в Ирландии была принята Конвенция о кассетных боеприпасах, запрещающая их использование. Ее подписали около 100 стран мира. Однако ни США, ни Украина, ни Россия не присоединились к конвенции.