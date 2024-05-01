Паника в Кремле гарантирована: чем интересно заявление МИД Латвии об ударах по России

Украина получила от некоторых партнеров западное оружие с разрешением бить по российской территории, о чем сообщила глава латвийского МИД. Давний запрет и страх союзников Украины, кажется, начали рассеиваться.

Пока неизвестно ни о каких странах говорила министр иностранных дел Латвии, ни о каких видах оружия говорилось. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире 24 Канала заявил, что обо всем станет известно прежде всего из России.

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Заявление от МИД Латвии

Неожиданное заявление прозвучало 1 мая от министра иностранных дел Латвии Барба Браже. По ее словам, некоторые партнеры не только позволили Украине бить западным оружием по территории России, но и предоставили определенные виды оружия этих без ограничений.

Никаких предположений (о каком оружии и странах говорится – 24 Канал). На самом деле такое заявление довольно интересное, потому что западное оружие от наших партнеров может быть разным. Например, боеприпас 155-го калибра, которые производят на Rheinmetall, – это же тоже оружие, которое можно использовать по территории России. Но ATACMS или Storm Shadow – это уже совсем другой вид оружия,

– отметил Александр Коваленко.

Пока действительно неизвестно, разрешили ли союзники Украины использовать именно ракеты по российской территории. Потому что раньше на это был строгий запрет.

"Если что-то начнет прилетать из этой номенклатуры – мы сразу узнаем. Прежде всего из паники, которая будет происходить на болотах", – подчеркнул Коваленко.

Удары по России: последние новости

Ночью 1 мая дроны снова атаковали крупнейший НПЗ в России. На Рязанский нефтеперерабатывающий завод приходится почти 5% всей нефтепереработки в стране. Как выяснилось, это была успешная операция Главного управления разведки. НПЗ получил значительные повреждения.

Стоит также заметить, что это была не единственная атака на НПЗ в России той ночью. Под ударом также оказался НПЗ в Воронежской области. Последствия атаки на этот военный объект пока уточняются.

В ночь на 27 апреля беспилотники ударили по аэродрому Кущевск, что в Краснодарском крае. Там размещались российские истребители Су-34 и Су-35, которые ежедневно атакуют украинские позиции на фронте. В частности, говорилось, что там был уничтожен склад с универсальными модульными планировочными комплектами (УМПК).

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, реагируя на заявление Барбы Браже, заявила, что латвийское министерство иностранных дел должно предоставить список стран, которые передали Украине оружие без ограничений. В противном случае, по мнению Захаровой, заявление Браже – ложь.