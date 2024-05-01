Паника в Кремле гарантирована: чем интересно заявление МИД Латвии об ударах по России
Украина получила от некоторых партнеров западное оружие с разрешением бить по российской территории, о чем сообщила глава латвийского МИД. Давний запрет и страх союзников Украины, кажется, начали рассеиваться.
Пока неизвестно ни о каких странах говорила министр иностранных дел Латвии, ни о каких видах оружия говорилось. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире 24 Канала заявил, что обо всем станет известно прежде всего из России.
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Заявление от МИД Латвии
Неожиданное заявление прозвучало 1 мая от министра иностранных дел Латвии Барба Браже. По ее словам, некоторые партнеры не только позволили Украине бить западным оружием по территории России, но и предоставили определенные виды оружия этих без ограничений.
Никаких предположений (о каком оружии и странах говорится – 24 Канал). На самом деле такое заявление довольно интересное, потому что западное оружие от наших партнеров может быть разным. Например, боеприпас 155-го калибра, которые производят на Rheinmetall, – это же тоже оружие, которое можно использовать по территории России. Но ATACMS или Storm Shadow – это уже совсем другой вид оружия,
– отметил Александр Коваленко.
Пока действительно неизвестно, разрешили ли союзники Украины использовать именно ракеты по российской территории. Потому что раньше на это был строгий запрет.
"Если что-то начнет прилетать из этой номенклатуры – мы сразу узнаем. Прежде всего из паники, которая будет происходить на болотах", – подчеркнул Коваленко.Обратите внимание! Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, реагируя на заявление Барбы Браже, заявила, что латвийское министерство иностранных дел должно предоставить список стран, которые передали Украине оружие без ограничений. В противном случае, по мнению Захаровой, заявление Браже – ложь.
Удары по России: последние новости
- Ночью 1 мая дроны снова атаковали крупнейший НПЗ в России. На Рязанский нефтеперерабатывающий завод приходится почти 5% всей нефтепереработки в стране. Как выяснилось, это была успешная операция Главного управления разведки. НПЗ получил значительные повреждения.
- Стоит также заметить, что это была не единственная атака на НПЗ в России той ночью. Под ударом также оказался НПЗ в Воронежской области. Последствия атаки на этот военный объект пока уточняются.
- В ночь на 27 апреля беспилотники ударили по аэродрому Кущевск, что в Краснодарском крае. Там размещались российские истребители Су-34 и Су-35, которые ежедневно атакуют украинские позиции на фронте. В частности, говорилось, что там был уничтожен склад с универсальными модульными планировочными комплектами (УМПК).