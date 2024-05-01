Наразі невідомо ані про які країни говорила міністерка закордонних справ Латвії, ані про які види зброї мовилося. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в етері 24 Каналу заявив, що про все стане відомо насамперед з Росії.

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Заява від МЗС Латвії

Несподівана заява прозвучала 1 травня від міністерки закордонних справ Латвії Барба Браже. За її словами, деякі партнери не лише дозволили Україні бити західною зброєю по території Росії, а й надали певні види зброї цих без обмежень.

Жодного припущення (про яку зброю та країни мовиться – 24 Канал). Насправді така заява доволі цікава, бо західна зброя від наших партнерів може бути різною. Наприклад, боєприпас 155-го калібру, які виробляють на Rheinmetall, – це ж теж зброя, яку можна використати по території Росії. Але ATACMS чи Storm Shadow – це вже зовсім інший вид зброї,

– зазначив Олександр Коваленко.

Поки справді невідомо, чи союзники України дозволили використовувати саме ракети по російській території. Бо раніше на це була сувора заборона.

"Якщо щось почне прилітати з цієї номенклатури – ми одразу дізнаємось. Насамперед з паніки, яка відбуватиметься на болотах", – підкреслив Коваленко.

Зверніть увагу! Офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова, реагуючи на заяву Барби Браже, заявила, що латвійське міністерство закордонних справ повинно надати список країн, які передали Україні зброю без обмежень. В іншому випадку, на думку Захарової, заява Браже – брехня.

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