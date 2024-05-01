Наразі невідомо ані про які країни говорила міністерка закордонних справ Латвії, ані про які види зброї мовилося. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в етері 24 Каналу заявив, що про все стане відомо насамперед з Росії.
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Заява від МЗС Латвії
Несподівана заява прозвучала 1 травня від міністерки закордонних справ Латвії Барба Браже. За її словами, деякі партнери не лише дозволили Україні бити західною зброєю по території Росії, а й надали певні види зброї цих без обмежень.
Жодного припущення (про яку зброю та країни мовиться – 24 Канал). Насправді така заява доволі цікава, бо західна зброя від наших партнерів може бути різною. Наприклад, боєприпас 155-го калібру, які виробляють на Rheinmetall, – це ж теж зброя, яку можна використати по території Росії. Але ATACMS чи Storm Shadow – це вже зовсім інший вид зброї,
– зазначив Олександр Коваленко.
Поки справді невідомо, чи союзники України дозволили використовувати саме ракети по російській території. Бо раніше на це була сувора заборона.
"Якщо щось почне прилітати з цієї номенклатури – ми одразу дізнаємось. Насамперед з паніки, яка відбуватиметься на болотах", – підкреслив Коваленко.
Удари по Росії: останні новини
- Вночі 1 травня дрони знову атакували найбільший НПЗ у Росії. На Рязанський нафтопереробний завод припадає майже 5% усієї нафтопереробки в країні. Як з'ясувалося, це була успішна операція Головного управління розвідки. НПЗ зазнав значних пошкоджень.
- Варто також зауважити, що це була не єдина атака на НПЗ у Росії тієї ночі. Під ударом також опинився НПЗ у Воронезькій області. Наслідки атаки на цей військовий об'єкт поки що уточнюють.
- У ніч на 27 квітня безпілотники вдарили по аеродрому Кущевськ, що у Краснодарському краї. Там розміщувались російські винищувачі Су-34 і Су-35, які щодня атакують українські позиції на фронті. Зокрема, мовилося, що там було знищено склад з універсальними модульними планувальними комплектами (УМПК).