Украина уже получила западное оружие с разрешением бить по России, – глава МИД Латвии

Новоназначенная руководительница латвийского МИД Байба Браже заявила, что Украина получила от некоторых партнеров западное оружие с разрешением бить по российской территории.

Об этом Байба Браже рассказала в интервью "Европейской правде".

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Оружие с "разрешением"

На сегодня наше государство получает оружие от западных партнеров с публичным предостережением избегать ударов им за пределами Украины. Однако, как считает Браже, такой подход может измениться, и даже больше – он уже меняется.

Уже сейчас есть страны, которые уже предоставили Украине оружие, без подобных ограничений,

– заявила глава МИД Латвии.

На уточняющий вопрос латвийский дипломат ответила, что такие страны действительно есть.

Байба Браже объяснила, что в этих случаях о снятии ограничений не говорили публично.

Конечно, не все объявляется публично, и даже лучше не говорить это вслух до определенного времени. Главное – влияние на поле боя. Потому что здесь есть выбор: или говорить о чем-то громко, или просто делать то, что надо,

– отметила она.

Также глава латвийского МИД выразила убеждение, что если есть объекты, из которых Россия атакует Украину, то Украина имеет право на ответный удар, если эти объекты расположены на российской территории. По ее словам, такое применение оружия позволяет международное право.

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