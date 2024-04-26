Сейчас мы ближе всего к получению F-16, — авиаэксперт сказал, что играет ключевую роль

Правительство США выделило Украине первый пакет военной помощи после одобрения Конгрессом дополнительного финансирования на почти 61 миллиард. Список содержит категорию "аэродромно-вспомогательное оборудование".

Это может указывать на помощь с подготовкой украинских аэродромов для приема самолетов F-16. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал авиаэксперт, заместитель генерального директора компании по производству РЭБ Анатолий Храпчинский.

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На шаг ближе к F-16

Для эксплуатации самолетов F-16 необходимо специальное аэродромное оборудование. Теперь становится понятно, в чем была задержка в получении самолетов. Часть поступления оборудования предполагалась путем, например, американской помощи.

На самом деле сейчас мы уже гораздо ближе к получению F-16, чем когда-либо,

– заметил авиаэксперт.

По его словам, сразу отпадают все вопросы относительно задержки возможности получения самолетов F-16 со стороны Украины. Прежде всего она могла быть связана с отсутствием оборудованием, систем подвоза вооружения для самолетов, заправщиков аэродромного питания и тому подобное.

Эксплуатация самолетов класса F-16 предусматривает большой перечень оборудования, в отличие от того, которое есть в Украине. Ведь оно использовалось для старых советских самолетов.

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