Сейчас мы ближе всего к получению F-16, — авиаэксперт сказал, что играет ключевую роль
Правительство США выделило Украине первый пакет военной помощи после одобрения Конгрессом дополнительного финансирования на почти 61 миллиард. Список содержит категорию "аэродромно-вспомогательное оборудование".
Это может указывать на помощь с подготовкой украинских аэродромов для приема самолетов F-16. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал авиаэксперт, заместитель генерального директора компании по производству РЭБ Анатолий Храпчинский.
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На шаг ближе к F-16
Для эксплуатации самолетов F-16 необходимо специальное аэродромное оборудование. Теперь становится понятно, в чем была задержка в получении самолетов. Часть поступления оборудования предполагалась путем, например, американской помощи.
На самом деле сейчас мы уже гораздо ближе к получению F-16, чем когда-либо,
– заметил авиаэксперт.
По его словам, сразу отпадают все вопросы относительно задержки возможности получения самолетов F-16 со стороны Украины. Прежде всего она могла быть связана с отсутствием оборудованием, систем подвоза вооружения для самолетов, заправщиков аэродромного питания и тому подобное.
Эксплуатация самолетов класса F-16 предусматривает большой перечень оборудования, в отличие от того, которое есть в Украине. Ведь оно использовалось для старых советских самолетов.
Передача Украине истребителей F-16: последние новости
- Воздушные силы ВСУ могут получить в ближайшее время первые самолеты F-16. По словам премьер-министра Бельгии Александра де Кроо, это может произойти еще до начала лета.
- Посол Дании в Украине Оле Эгберг Миккельсен заверил, что наша страна точно получит все истребители F-16, о которых ранее договорились руководства государств. Однако он не уточнил, когда точно это произойдет. Известны лишь ориентировочные временные рамки.
- В то же время пока партнеры готовят F-16 к передаче, украинские пилоты завершили базовую подготовку на F-16 в Великобритании. Теперь они обучаются полетам на F-16 на одной из авиабаз Франции.