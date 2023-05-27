В Воздушных силах сказали, как быстро пилоты смогут научиться воевать на F-16

Западные союзники Украины объявили о формировании авиационной коалиции для нашего государства. Однако, прежде всего, украинским пилотам нужно освоить управление современными истребителями.

Поскольку украинские военные показали невероятный результат раньше, сократив и так сжатые сроки обучения на других системах, поэтому обучение на истребителях может занять меньше запланированного времени. Об этом 24 Каналу рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Подробнее Стратегия на ближайшие недели: Остин после "Рамштайна" рассказал о F-16 для Украины

Каждый день украинское военно-политическое руководство уверяло западный мир в необходимости получения современных истребителей F-16. Именно благодаря этим усилиям решение было принято, и чем быстрее это произошло, тем раньше стартует процесс подготовки пилотов.

Наши летчики на старте, чтобы ехать на те площадки, которые предоставят разные страны, не обязательно, чтобы они имели на вооружении F-16, они готовы обучать, потому что есть разные виды подготовок,

– добавил Игнат.

Сроки обучения

По данным оценки военных США, украинским пилотам для освоения истребителей понадобится менее полугода, о чем говорилось ранее. За четыре месяца пилоты смогут овладеть этой техникой, а главное – воевать на ней.

Еще пилоты не отправились на учения, но фактический старт уже страны дали.

Поэтому мы ожидаем скорейшего их возвращения. Американцы и европейцы были поражены обучением наших зенитчиков на Patriot, IRIS-T, NASAMS. Хотя обучение было и так экстерном, они вернулись ранее установленных сроков,

– заметил Игнат.

К тому же западная техника, как противовоздушной обороны, так и авиационная, проще в эксплуатации, чем старые советские системы, ведь многие процессы там автоматизированы.

По словам спикера Воздушных сил ВСУ, Украине хватит ресурса профессиональных пилотов, которые смогут поехать на обучение на западных образцах. Уже сформированы списки тех, кто поедет по первой волне. У украинских пилотов уже есть не только количество летных часов, но и боевой опыт, и им нужно только адаптировать свои знания под западную технику.

Игнат рассказал о подготовке пилотов на F-16: смотреть видео

Что известно о подготовке к передаче истребителей Украине