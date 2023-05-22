Для существенных изменений в воздухе: военный эксперт предположил, сколько F-16 может получить Украина
США поддержали поставку Украине истребителей F-16. ВСУ могут получить самолеты уже летом. Учеба украинских пилотов на F-16 может занять от 3 до 6 месяцев.
Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант Игорь Романенко. По его словам, для ВСУ очень важно получить самолеты F-16.
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Сколько самолетов F-16 требуется ВСУ
Романенко предположил, что применение трех универсальных бригад F-16, пяти F-15, которые могут размещать на себе наибольшее количество дальнобойного оружия, и с привлечением беспилотников повлечет за собой существенные изменения в воздушном бою.
Военный эксперт объяснил, что украинские летчики, уже ранее летавшие на МиГ-29 и Су-27, могут освоить истребители F-16 в срок от 3 до 6 месяцев.
Имеется анализ разных подготовок в США. Когда-то французы переучивали немцев из МиГ-29 на Mirage 2000 и так далее. Есть разный опыт в зависимости от того, для выполнения каких задач на этих самолетах мы хотим научить наших пилотов,
– добавил он.
Романенко о предоставлении Украине F-16: смотрите видео
Украина получит F-16: главное
- Президент США Джо Байден 19 мая сообщил лидерам G7, что Штаты поддержат общие тренировки украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, в том числе F-16.
- Представитель ЕС Жозеп Боррель рассказал, что украинские пилоты уже начали тренировки на истребителях F-16.
- Официальный представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер отметил, что поставки Украине истребителей F-16 являются приоритетом для Вашингтона. Снабжение самолетов в Украину планируют начать в ближайшие месяцы.
- Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат назвал главную задачу истребителей F-16. Он отметил, что Украина имеет право защищаться и освобождать свои территории. ВСУ не нужно сбивать какие-либо цели на территории России.