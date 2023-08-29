Партнеры обсуждают передачу кассетных боеприпасов для HIMARS: боец оценил их эффективность

СМИ сообщают, что США близки к тому, чтобы передать кассетные боеприпасы для реактивных систем залпового огня, которые с прошлого года стоят на вооружении Украины. Благодаря им Силы обороны смогут более эффективно останавливать врага.

Об этом 24 Каналу рассказал командир роты 92 ОМБр Юрий Федоренко. По его мнению, передача Украине кассетных боеприпасов M26 поможет Силам обороны масштабировать свои успехи.

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Какие преимущества дают кассетные боеприпасы для РСЗО

Силы обороны используют кассетные боеприпасы только в тех местах, где не может находиться гражданское население: на открытой местности, в лесопосадках и остальных схожих территориях.

"Кассетные боеприпасы – это достаточно мощное оружие, ведь при точном попадании один снаряд может уничтожить целую штурмовую группу противника (от 7 до 15 солдат). Другое преимущество этих боеприпасов – дополнительные элементы кумулятивного действия, которые могут останавливать даже бронированную технику", – поделился.

В случае получения кассетных боеприпасов для западных РСЗО, Вооруженные Силы смогут забрасывать кассетные боеприпасы на более дальние расстояния. Речь идет о поражении противника на глубине до 45 километров, которое позволит нашим военным уничтожать захватчиков в районах сосредоточения, а не во время проведения штурмовых действий.

Юрий Федоренко о кассетных снарядах для РСЗО: смотрите видео

"Это чрезвычайно необходимое оружие наряду с дальнобойными (до 150 км) ракетами GLSDB (новая разработка Соединенных Штатов, которая этой осенью должна поступить нашим военным – 24 Канал), которые бы существенно помогли в поражении тыловых баз противника. Формула достаточно проста: чем больше мы обескровим противника в тылу, тем меньше оккупантов окажется на передовой линии фронта ", – объяснил военный.

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