Немецкие Marder уже на пути в Украину, – Писториус

Украина уже совсем скоро получит первые немецкие боевые машины пехоты Marder. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что они "уже в пути в Украину".

Такую информацию он раскрыл в кулуарах в ходе встречи глав МИД и Минобороны стран ЕС в Брюсселе 20 марта.

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Берлин объявил о планах передать Киеву около 40 БМП Marder в январе. Предварительно, Marder и боевые танки Leopard будут на поле боя у Украины уже в марте.

Первые украинские военные еще 26 января прибыли в немецкий город Кельн для обучения работе с БМП Marder. В Германии украинских военных также планируют научить пользоваться американскими БМП Bradley, которые США передадут Украине для защиты от российского военного вторжения.

Основные характеристики Marder

Marder (из немецкого "куница") – это гусеничная боевая машина пехоты , разработанная концерном Rheinmetall в конце 1960-х годов. Высокая скорость движения по пересеченной местности позволяет БМП действовать совместно с танками Leopard как составляющая ударной группы.

За все время было выпущено около 2000 единиц. Основные характеристики:

Масса – 33,5 тонны;

Экипаж – 3 человека;

Десант – 6 – 7 человек;

Двигатель – 600 лошадиных сил;

Автоматическая пушка – 20 миллиметра;

Дальность стрельбы – до 2,5 километра;

Темп стрельбы – до 800 – 1000 выстрелов в минуту;

Максимальная скорость – 65 километров в час.

Интересно, что еще в сентябре производитель за свой счет возобновил 16 Marder для Украины, но поставки блокировались немецким правительством.