Немецкие Marder уже на пути в Украину, – Писториус
Источник:CNN
Украина уже совсем скоро получит первые немецкие боевые машины пехоты Marder. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что они "уже в пути в Украину".
Такую информацию он раскрыл в кулуарах в ходе встречи глав МИД и Минобороны стран ЕС в Брюсселе 20 марта.
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Берлин объявил о планах передать Киеву около 40 БМП Marder в январе. Предварительно, Marder и боевые танки Leopard будут на поле боя у Украины уже в марте.
Первые украинские военные еще 26 января прибыли в немецкий город Кельн для обучения работе с БМП Marder. В Германии украинских военных также планируют научить пользоваться американскими БМП Bradley, которые США передадут Украине для защиты от российского военного вторжения.
Основные характеристики MarderСправка. Marder (из немецкого "куница") – это гусеничная боевая машина пехоты, разработанная концерном Rheinmetall в конце 1960-х годов. Высокая скорость движения по пересеченной местности позволяет БМП действовать совместно с танками Leopard как составляющая ударной группы.
За все время было выпущено около 2000 единиц. Основные характеристики:
- Масса – 33,5 тонны;
- Экипаж – 3 человека;
- Десант – 6 – 7 человек;
- Двигатель – 600 лошадиных сил;
- Автоматическая пушка – 20 миллиметра;
- Дальность стрельбы – до 2,5 километра;
- Темп стрельбы – до 800 – 1000 выстрелов в минуту;
- Максимальная скорость – 65 километров в час.
Интересно, что еще в сентябре производитель за свой счет возобновил 16 Marder для Украины, но поставки блокировались немецким правительством.