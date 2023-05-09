Три британские ракеты Storm Shadow – и Крымского моста не будет, – полковник запаса ВСУ

В начале мая Великобритания сообщила, что готова закупить для Украины дальнобойные ракеты. Вероятно, говорится о ракетах Storm Shadow.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он отметил, что возможность использования таких ракет у Украины уже есть благодаря полученным самолетам.

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Свитан рассказал, что Storm Shadow – это дальнобойная ракета, в зависимости от модификации она может бить на расстоянии от 300 до 700 километров. Самым оптимальным вариантом для нее есть воздушный пуск, в котором самолет будет первой ступенькой.

Как Украина сможет использовать ракеты

Известно, что Минобороны Польши передало 10 истребитель МиГ-29 Украине. Также наше государство получило 13 самолетов от Словакии.

Летчик-инструктор считает оптимальным вариантом применения ракет Storm Shadow именно из этих МиГов, полученных Украиной. Для этого самолеты имеют большинство систем, говорится о системе управления, навигации, связи и т.д.

Полковник в запасе отметил, что сообщение о передаче ракет было еще зимой, а сейчас Украине уже необходимо их использовать.

Storm Shadow/SCALP – это хорошие ракеты, например, по уничтожению того же Крымского моста. Три ракеты ему будет достаточно. По меньшей мере, здоровье у него будет уже не то после этих ударов, потому что они высокоточны,

– резюмировал Свитан.

Свитан сказал, на что способны дальнобойные ракеты: смотреть видео

Что известно о решении Великобритании