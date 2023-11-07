Впервые в истории: Украина уничтожила ракетоноситель врага, который даже не вышел из завода

Украина 4 ноября поразила российский ракетоноситель "Каракурт", который был совершенно новым. Ни одна страна раньше не делала такого.

Украинские силы атаковали ракетоноситель "Каракурт", который теперь придется восстанавливать почти "с нуля". Наши военные повредили его во время атаки на судостроительный завод "Залов" в Керчи.

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Корабль получил критические повреждения

Попавшие в сеть фотографии демонстрируют также, что корабль хоть и остался на плаву, но получил критические повреждения очень важных элементов. Украина стала первой в истории страной, уничтожившей ракетный корабль врага, даже еще не вышедшего с завода и не введенного в строй флота.

Дело в том, что попадания ракетами SCALP пришлись именно на центральную часть корпуса корвета "Аскольд", где было размещено 8 вертикальных пусковых установок для запуска крылатых ракет "Калибр" и/или П-800 "Оникс". То есть в результате попадания уничтожена вооруженная система судна.

Учитывая особенности строения корабля, вряд ли силовая установка вообще сохранила свою функциональность.

Вероятно, россияне не захотят признавать уничтожение нового судна и могут объявить о намерении восстановить его, однако делать это придется очень долго.

Какое значение имеет удар по корабельному заводу в Керчи