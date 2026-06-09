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24 Канал Главные новости Украина поразила ряд военных объектов России: подтверждено уничтожение резервуаров в Мариуполе
9 июня, 16:47
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Украина поразила ряд военных объектов России: подтверждено уничтожение резервуаров в Мариуполе

Вероника Соцкова

8 июня и в ночь на 9 июня Силы обороны Украины нанесли серии ударов по военным объектам российских оккупантов на временно оккупированных территориях Украины и в приграничных регионах России. Под удар попали склады боеприпасов, логистические хабы, пункты управления и позиции операторов беспилотников.

Также подтверждено уничтожение восьми резервуаров с горючим в районе порта Мариуполя. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

 

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