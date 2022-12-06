Нельзя, чтобы Россия "сохранила лицо": киборг о соседстве со страной-агрессоркой после войны
Если Украина позволит России "сохранить лицо" или позволит Москве выйти из войны хоть с какой-то победой – это означает лишь короткое перемирие, что приведет к еще более кровавой агрессии.
Об этом 24 каналу рассказал киборг, военный ВСУ и секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко. Он уверен, что российско-украинская война должна научить весь цивилизованный мир не допускать кровопролитных войн, "иначе будет плохо".
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Военный ВСУ считает, что Украина должна работать над тем, чтобы другие порабощенные народы России тоже имели право на самовыражение, а в будущем, чтобы они стали независимыми государствами.
Киев будет иметь дело с частями России
По мнению Костенко, именно с такими странами, созданными после распада России, Украина может в дальнейшем сотрудничать.
Секретарь оборонного комитета Верховной Рады уверен, что когда Россия проиграет в войне, внутри нее начнутся национальные движения, а народы России захотят стать независимыми.
Думаю, эти процессы однозначно будут и Украина их должна поддержать,
– сказал Костенко.
В то же время, военный считает, что Беларусь должна нести полную ответственность за преступления в войне на уровне с Москвой.
Минск должен отвечать за войну
В частности, Минск должен быть во всех санкционных списках, а рядом с Путиным должен сидеть Лукашенко и все белорусские чиновники, которые имели возможность влиять на решения, но не делали этого.
Беларусь – враг, что бы мы ни говорили. Это враг, который красивыми словами и оправданиями пытается скрыть, что они предоставили свою территорию для вторжения и убийства наших соотечественников.
– сказал Костенко.
Он убежден, что Беларусь ничем не отличается от россиян, ведь не участвуя в войне физически, они предоставляют право делать это с их территории россиянам.
Это как пришел сосед, взял оружие и говорит: ты здесь постой, я а из твоего двора кого-нибудь убью или по кому-то постреляю,
– считает Костенко.
Роман Костенко о сосуществовании с Россией после войны: смотрите видео
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