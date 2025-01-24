Больше, чем в США во Вьетнаме и Корее в целом: у Трампа назвали потери Украины в войне

Спецпосланник Трампа по поводу войны в Украине высказался о потерях, понесенных нашей страной с начала вторжения. По его словам, они больше, чем те, которые имели США во время войны в Корее и Вьетнаме.

В начале осени 2024 года западные СМИ писали о том, что около 80 тысяч украинских военных погибли, а еще 400 тысяч получили ранения разной степени. Эти цифры повторил и Кит Келлог в эфире Fox News, передает 24 Канал.

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Какие потери Украины

Кит Келлог сказал, что потери Украины превышают потери США во время войн во Вьетнаме и Корее вместе взятые.

По данным независимой организации Global Security, за 8 лет боев во Вьетнаме погибли в общей сложности 47 тысяч американских военных, а во время Корейской войны США потеряли в боях около 33 тысяч своих солдат.

К слову, ранее Келлог заявлял, что потери России за все время полномасштабного вторжения в 5 раз больше, чем в Украине. Об этом писало и издание The Wall Street Journal. Оно утверждало, что оккупантов погибло 200 тысяч, а раненых россиян – 600 тысяч.

Напомним, что президент Зеленский опроверг информацию в западных СМИ о гибели 80 тысяч украинских воинов. Он сказал, что эта цифра намного меньше.

Позже глава государства назвал точные данные. Это произошло после того, как Дональд Трамп 8 декабря опубликовал сообщение в своей сети, где утверждал, что Украина потеряла в войне 400 000 военных.

Зеленский затем уточнил, что у Украины 43 тысячи погибших защитников и 370 тысяч раненых. Тогда же политик раскрыл, что российские потери превышают 750 тысяч солдат. Речь идет о 198 тысячах погибших и более 550 тысячах раненых.

Кстати, недавно британская разведка обновила данные потерь КНДР в Курской области. Они составляют около 4 тысяч. Это примерно треть от того количества, которое Пхеньян отправил на Курщину.

Также в отчете Минобороны Британии говорится, что несмотря на значительные потери, солдатам КНДР удалось добиться лишь тактических успехов, и они встают перед трудностями интеграции в российскую командную структуру.