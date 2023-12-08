Все, что мощнее БМП – тяжело: как партнеры отреагируют на запрос предоставить самолеты F-18
В среду, 6 декабря, Минобороны Украины на закрытой сессии в Вашингтоне представило перечень вооружения для удовлетворения потребностей ВСУ. Среди запросов были истребители F-18.
Народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады по нацбезопасности Роман Костенко в эфире 24 Канала предположил, как партнеры отреагируют на запрос предоставить самолеты.
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Возможная реакция на запрос о F-18
Также украинское правительство запросило получение другого оружия:
- истребители F-16;
- вертолеты AH-64 Apache;
- вертолеты UH-60 Black Hawk;
- танки Abrams;
- 155-миллиметровые артиллерийские снаряды;
- три типа беспилотников General Atomics (один из них – MQ-9B Sky Guardian);
- система ПВО THAAD;
- ракеты большой дальности ATACMS;
- транспортные самолеты C-17 Globemaster и C-130 Super Hercules.
Костенко пояснил, что чрезвычайно сложно получить одобрение от партнеров на поставку оружия, которое мощнее БМП. Представители Минобороны буквально "выгрызали" технику, которая уже находится на вооружении украинских воинов. Процесс переговоров сложный, требует много времени и объяснений.
F-18Палубный истребитель-бомбардировщик четвертого поколения. На сегодняшний день он является основным боевым самолетом ВМС США, а его модернизированная версия поставляется на экспорт, в частности, как аэродромный самолет.
Министр обороны Украины Рустем Умеров во время недавнего визита в США поблагодарил американских партнеров за военную поддержку. Его первоочередная задача – доказывать нашим союзникам, что Украина действительно нуждается в том или ином вооружении.
Конечно это нужные вещи (F-18 – 24 Канал). Однако также следует обращать внимание на дальнобойные ракеты. Есть приоритетные вещи. Не думаю, что какие-то транспортные самолеты сейчас приоритетны. Вертолеты, дальнобойное оружие, системы ПВО – это действительно то, что даст возможность в будущей позиционной войне, если мы успеем вырвать позиции. Это будет прикрывать наши войска и сделает нас более мощными,
– подчеркнул Роман Костенко.
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Помощь для Украины от США: главное
- 6 декабря администрация Байдена объявила о предоставлении нового пакета военной помощи Украине на сумму 175 миллионов долларов. В частности, новый пакет помощи включает в себя дополнительные ракеты AIM-9M и AIM-7 для противовоздушной обороны, дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров и 105 миллиметров.
- В тот же день президент Джо Байден обратился в Конгресс США по голосованию за дополнительное финансирование для Украины. Он предупредил, что невыполнение этого требования может позволить Владимиру Путину восстановить силы в войне и даже привлечь американские войска. Байден заявил, что готов пойти на "значительные компромиссы" по безопасности границ, чтобы удовлетворить республиканцев в Сенате, отказавшихся поддержать будущую помощь Украине.
- Ситуация вокруг соответствующего законопроекта тянется еще с октября: тогда администрация президента США Джо Байдена подала в Конгресс запрос на выделение 106 миллиардов долларов, из которых около 61,1 миллиарда предназначены для военной поддержки Украины. Впрочем, до сих пор Конгресс за это финансирование не проголосовал. Одни республиканцы скептически отнеслись к идее оказать Украине новую помощь, а другие хотели бы помогать только гуманитарно.