Украине нужно массовое производство FPV-дронов: военный объяснил, как они помогут ВСУ

На днях большой резонанс получило видеообращение Сергея Стерненко, который призвал граждан и государство активнее вкладываться в FPV-дроны из-за нехватки средств поражения на фронте. В свою очередь Россия также активно работает над внедрением этого оружия в своей армии.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель командира 3 штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. Он уверен, что для победы в войне Украине необходимо наращивать производство технологических средств поражения.

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Россия стала сильнее в использовании дронов

И украинские, и российские военные активно применяют ударные беспилотники, к тому же это касается не только FPV-дронов, но и так называемых "скидов", а также дронов-бомбардировщиков и дронов, осуществляющих дистанционное минирование.

"Враг довольно существенно продвинулся в этом вперед. Он искусно использует FPV-дроны и уже даже имеет школы, где учат их использовать. А хуже всего то, что он ставит это на системные рельсы: и снабжение, и производство, и обучение. Мы все это ощущаем на себе", – поделился Жорин.

Как улучшить ситуацию

: В ответ на широкое использование дронов агрессором Украина начала активно разрабатывать системы РЭБ – и в этих разработках мы имеем определенные успехи. Среди публично представленных разработок обозреватели выделяют комплексы Piranha и "Покрова".

Украинская армия действительно нуждается массового производства беспилотников. В нашей стране уже сегодня существует немало небольших компаний, организаций или благотворительных фондов, работающих над этой проблемой. Но они не способны полностью закрыть потребности фронта на этом этапе войны, когда низовые инициативы должны перерасти в системную эффективность.

Именно поэтому, по мнению Жорина, к производству БПЛА должно быть привлечено государство: как производитель и как институт, способный обеспечить обучение специалистов этому направлению. Эти процессы уже происходят, однако их нужно ускорить, устранив все бюрократические преграды.

Важно понять, что мы можем победить Россию только благодаря технологическому прогрессу. Не имеет смысла соперничать с ней в количестве людей, техники или боеприпасов, потому что у нее этого гораздо больше. Но благодаря преимуществу в технологиях их (оккупантов – 24 Канал) вполне можно победить,

– убежден военный.

Полномасштабная российско-украинская война уже не раз показывала, что даже обладая гораздо меньшими силами, Силы обороны способны уничтожать врага благодаря разуму и технологиям. Это позволяло Украине ломать планы захватчиков и отбирать у них инициативу на фронте.

Максим Жорин о необходимости масштабирования производства дронов: смотрите видео

Каковы потребности Сил обороны в средствах поражения