Украина ратифицировала Римский статут: что это значит и есть ли угрозы для наших военных

24 года назад Украина подписала Римский статут – документ, регулирующий работу Международного уголовного суда. Только сейчас, 21 августа 2024 года, Верховная Рада ратифицировала этот документ, который предусматривает присоединение нашей страны к МУС. Такое решение поддержал 281 народный избранник.

Представители действующего президента Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко часто заявляли о том, что ратифицировать этот документ стоит после завершения боевых действий, ведь сейчас это может создавать риски для украинских военных.

Дело в том, что Римский статут, в частности, предусматривает рассмотрение военных преступлений. Это касается командиров и военнослужащих, которых подозревают в нападениях на гражданских, пытках и других преступлениях. Международный уголовный суд может рассматривать такие дела по иску другого государства, к примеру россияне в 2008 году подали немало исков против грузинской армии.

Поэтому сейчас Украина ищет формулу, которая бы позволила ратифицировать Римский статут, что является условием для дальнейшей евроинтеграции, и свела бы к нулю любые риски расследований Международного уголовного суда против украинских военных. Как это возможно реализовать – читайте в материале 24 Канала.

Обратите внимание Верховная Рада ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда

Что такое Римский статут и как его создавали

Еще после завершения Второй мировой войны в ООН разные страны поднимали вопрос о создании международного суда, главной задачей которого должны были бы быть предотвращение конфликтов и наказание международных преступников. Однако годами создание такого органа дальше дискуссий не заходило, пока весь мир в 1990-х не всколыхнули два события – военные преступления во время войн на территории бывшей Югославии и геноцид в Руанде.

17 июля 1998 года на дипломатической конференции ООН в Риме 120 государств согласились создать Международный уголовный суд и подписали соответствующий устав, который теперь и называют Римским. Этот документ регулирует работу суда и предусматривает рассмотрение этим органом дел, касающихся различных преступлений.

Документ устанавливает четыре основных международных преступления:

геноцид,

преступления против человечности,

военные преступления,

преступления агрессии, которые не имеют срока давности.

И только через 4 года документ вступил в силу после того, как 60 подписантов устава ратифицировали его. Как результат – в Гааге начал работу Международный уголовный суд. В начале работы этого органа едва ли не самым громким делом были обвинения в военных преступлениях экс-президента Союзной Республики Югославии Слободана Милошевича.



Милошевич на скамье подсудимых в Гааге, впоследствии дело закрыли из-за его смерти / Фото DW

Всего с 1998 года Римский статут подписали 137 стран, а Украина стала 125-й, которая ратифицировала этот документ. Но есть и те, кто не подписал и не ратифицирует документ, а также те, кто отозвал подпись. Например, так поступили США. Джордж Буш-младший в мае 2002 года заявил, что Международный уголовный суд угрожает американским военным и нарушает национальный суверенитет.

Также не подписали или не ратифицировали Римский статут такие страны, как Китай, Индия, Турция, Египет и Израиль.

Когда в 2014 году МУС начал расследование ситуации в Украине, россияне очень разозлились, поэтому в 2016 году Владимир Путин издал указ, который запрещает ратификацию Римского статута в России.

Украина оттягивала ратификацию в течение 24 лет

В конце 1999 года тогдашний Президент Украины Леонид Кучма распорядился подписать Римский статут, что и случилось уже в январе 2000 года. Однако через год президент обратился в Конституционный Суд с просьбой признать этот документ таким, что противоречит Основному закону государства.

Аргументом было то, что Конституция Украины не предусматривает дополнение национальной судебной системы Международным уголовным судом. То есть МУС в перечне судебных органов власти нет.

Некоторые эксперты и политологи связывают такое изменение позиции по Римскому статуту тем, что в 2001 году был убит журналист Георгий Гонгадзе и в причастности к этому подозревали именно Кучму. Хотя следствием этот факт не доказан до сих пор, несмотря на "кассетный скандал" – публикацию записей из кабинета президента, где тот дает распоряжение расправиться с журналистом.

Так или иначе, но такой шаг Леонида Кучмы выбросил вопрос ратификации Римского статута с повестки дня аж на 13 лет. Снова актуальным вопрос стал в 2014 году, когда россияне оккупировали Крым и вторглись в Донецкую и Луганскую области.

Однако тогдашняя власть решила не ратифицировать Римский статут, а обратиться в Международный уголовный суд с отдельными заявлениями о признании юрисдикции. Тогда Украина подала иски на расследование событий во время Революции Достоинства и относительно российской агрессии с 20 февраля 2014 года.

Об официальном начале расследований МУС объявил только в марте 2022 года, и по состоянию на сейчас выданы ордера на арест шести человек, среди которых Владимир Путин, Мария Львова-Белова, Сергей Шойгу и Валерий Герасимов.



Стенд возле отделения полиции в городе Балаклея, Харьковская область / Фото 24 Канала

Таким образом, Украина не ратифицировала Римский статут. В 2016 году заместитель главы администрации президента Порошенко Алексей Филатов прямо заявил, что ратификация может иметь риски для украинских военных, поэтому он предлагал сделать это только после завершения войны.

Такую же позицию в июне 2022 года поддержал действующий министр юстиции Денис Малюська, а позже – заместитель главы Офиса Президента по судоустройству Андрей Смирнов.

Я бы, как минимум, во время войны, до победы Украины вопрос ратификации Римского статута отложил бы. Потому что, согласно Римскому статуту, специальные компетентные органы иностранных государств получат кучу заявлений страны-агрессора о якобы преступлениях, совершаемых нашими военными. И тот же Международный уголовный суд обязан будет давать оценку этим событиям,

– заявил Смирнов в интервью "Радио Свобода".

В марте 2024 года Смирнова на посту сменила юрист Ирина Мудрая, которая не только поддерживала идею ратификации, но и отвергала риски для военнослужащих.

Украина ратифицировала устав "с нюансом"

Если упростить все опасения относительно Римского статута, что они заключаются в том, что по сообщениям, например, России тех или иных бойцов могут заподозрить в совершении военного преступления и расследование против этих военных уже будет вести Гаага. Кроме того, МУС также может рассматривать дела в отношении тех или иных лиц, если считает, что местная судебная власть, а в конкретном случае украинская, оказалась некомпетентной.

Поэтому Украина ратифицировала Римский статут с примечанием, что в ближайшие 7 лет МУС не может рассматривать дела в отношении украинских военных по подозрению в совершении военных преступлений .

. Расчет здесь сделан на то, что за этот период война закончится и, если будут показания о военных преступлениях, совершенных отдельными военными, то их рассмотрит украинский суд.

А если украинский суд вынес приговор – обвинительный или оправдательный, то международная юрисдикция здесь уже не действует. Это и предусматривает собственно Римский статут, где указано, что МУС не может расследовать дело, если этим занимаются национальные правоохранительные органы. Хотя если МУС посчитает расследование таким, что проведено не должным образом, то все же может взять дело себе.

Несмотря на это, как Ирина Мудрая, так и многие чиновники указывают на то, что Украина уже признает юрисдикцию МУС по делам, касающимся российской агрессии, и за это время суд выдал ордера на аресты 6 россиян и ни одного украинца. Поэтому теоретически все нюансы имеют смысл, но на практике ситуация пока другая.

Преимущества ратификации Римского статута

Но Римский статут – это не только о рисках в украинском контексте, а и о преимуществах.

Прежде всего – ратификация договора является одним из условий дальнейшей евроинтеграции, ведь все члены ЕС признают юрисдикцию МУС.

Кроме того, как отмечает генпрокурор Андрей Костин, это является четким сигналом для международного сообщества, что Украина готова придерживаться признанных принципов правопорядка.

Украина уже активно сотрудничает с Международным уголовным судом, а ратификация нашей страной договора углубит сотрудничество. Дело в том, что после того, как завершился процесс присоединения к МУС, Украина получит право назначить своего судью в этот международный орган, участвовать в выборах прокурора, утверждать распределение бюджета суда.



Прокурор МУС Карим Хан во время визита в Харьков в июне 2022 года / Фото Офиса генпрокурора

Кроме того, как отмечает Ирина Мудрая, украинцы будут иметь упрощенный доступ к целевому фонду суда, что увеличит шансы получить компенсации пострадавшим от российской агрессии.