Украина разрывает дипломатические отношения с КНДР из-за признания "независимости" квазиреспублик
13 июля 2022 , 19:33Читати новину українською
МИД Украины решительно осудило признание КНДР "независимости" так называемых "республик" донецких и луганских боевиков. Киев рассматривает это решение как попытку подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины.
Об этом говорится в официальном заявлении МИД Украины, информирует 24 канал. Пхеньян грубо нарушил Конституцию Украины, Устав ООН и основополагающие нормы международного права.
Ранее МИД вызвало посла Канады из-за решения передать турбину "Северного потока"
Признание "субъектности" оккупационных режимов является ничтожным
Признание северокорейским режимом "субъектности" российских оккупационных режимов в Донецкой и Луганской областях является ничтожным, не будет иметь юридических последствий и не изменит международно признанных границ Украины,
– подчеркнули в дипломатическом ведомстве.