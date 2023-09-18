Рискует ли Украина истощить свои собственные ресурсы в войне: Буданов отметил важный момент

Глава ГУР МО Кирилл Буданов признает, что Украина рискует потерять собственные ресурсы на войне. По его словам, мы зависимы от внешних игроков.

Длительная война опасна для Украины. Об этом глава разведки заявил в новом интервью.

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Украина рискует истощить свои собственные ресурсы в войне

По словам Буданова, Украина рискует потерять собственные ресурсы.

Мы зависимы от внешних игроков. Россия в основном зависит сама от себя,

– сказал глава ГУР.

Таким образом, длительная война опасна для Украины, поскольку она истощает не только ее внутренние ресурсы, но и ресурсы западных спонсоров.

Некоторые украинские чиновники начинают ощущать сдвиги в готовности партнеров продолжать поддержку на том же уровне. Другие говорят, что поставки боеприпасов могут скоро иссякнуть, что приведет к прекращению наступательных операций. Впрочем, Буданов исключает оба вывода. Он говорит, что имеет "хорошие знания" о политических реалиях на Западе.

"Еще абсолютно не определено, как долго Запад сможет поддерживать достаточные поставки нам ресурсов. Склады в западных странах не совсем пустые. Что бы кто ни говорил", – подчеркнул Буданов.

Враг имеет немало ресурсов

Не так давно военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что россияне создают вторую линию обороны на Юге вокруг города Токмак. Удерживает ее 58-я общевойсковая армия оккупантов. На этом участке фронта они строят укрепления, дополнительные блокпосты, устанавливают противотанковую оборону типа "еж" и копают новые траншеи.

По словам Селезнева, враг накапливает ресурсы не только для того, чтобы остановить украинское движение вперед в сторону Токмака, но и пытается в рамках собственных контратак коренным образом изменить обстановку на этом участке фронта, отодвинув наши подразделения в сторону Работино и даже севернее.