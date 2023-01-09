Обе одновременно готовят наступление, – военный эксперт об интересной ситуации на фронте
Распространяется мнение, что после того, как Днепр замерзнет, россияне могут попытаться пересечь его, чтобы захватить Никополь. В таком случае река должна замерзнуть так, чтобы можно было переправлять тяжелую бронетехнику.
В то же время основной танк российских захватчиков Т-72 весит около 50 тонн. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Юрий Фёдоров.
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Какая задача обеих сторон
Следовательно, даже если оккупанты будут сводить переправы через Днепр, чтобы по льду перебросить технику, то осуществить это будет сложно. Хотя россияне и могут предпринять такие попытки наступления. Более того, сейчас на фронте сложилась довольно интересная ситуация.
Сейчас на фронте сложилась ситуация, когда обе стороны готовят наступление. Задача обеих сторон – обмануть противника. Показать, мол, мы будем наступать там, поэтому сосредоточьте свои силы и резервы, а на самом деле главный удар будет готовиться в другом месте,
– рассказал военный эксперт.
По его словам, такая "игра" сторон вполне естественна. Обычно так всегда бывает перед наступлением. Однако здесь интересно именно то, что обе стороны одновременно готовятся к наступлению и, соответственно, обе пытаются обмануть противника.
Федоров о ситуации на фронте: смотрите видео
Что касается вероятного направления для наступательных действий оккупантов, то есть несколько вариантов. Впрочем, если посмотреть на карту, становится понятным, что сейчас россияне концентрируют силы в Донецкой и Луганской областях.
Последние новости с фронта
- Российские военные и дальше сосредоточены на том, чтобы захватить Донецкую область. Оккупанты ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях. Кроме того, они пытаются улучшить тактическое положение на Купянском направлении.
- За прошедшие сутки российские захватчики нанесли один ракетный и 19 авиационных ударов. Оккупанты совершили более 10 обстрелов из РСЗО, в том числе и по гражданской инфраструктуре.
- На Запорожском направлении россияне привлекли подразделения росгвардии для поддержания военной дисциплины и недопущения распространения панических настроений среди личного состава. Так, 5 января неподалеку от Чистополья были расстреляны 6 человек, которые выразили желание сдаться в плен Силам обороны Украины.
- Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения врага, а также 2 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили два района сосредоточения живой силы и состав горюче-смазочных материалов оккупантов.
- Сутки 7 января были чрезвычайно горячими в Соледаре Донецкой области. Однако ВСУ удалось отстоять город. Так, туда перебросили украинские резервы и сейчас большая часть Соледара находится под контролем наших военных.