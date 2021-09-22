Украина и Россия – один народ, – Кива на шоу Скабеевой повторил пропагандистский тезис Путина

Пророссийский нардеп Илья Кива снова отличился скандальным заявлением. На шоу пропагандистки Скабеевой он повторил тезис Путина об "одном народе".

Видео с антиукраинскими высказываниями депутата от ОПЗЖ опубликовал в сети офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц".

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Кива повторил пропагандистский тезис

В эфире на российском телевидении Кива, вооружившись пропагандистскими тезисами Путина, рассказывал об "одном народе" и даже спорил со Скабеевой.

У нас, у вас, помните как ваш лидер сказал, что Украина и Россия – один народ. Так что все нормально, не исправляйте меня,

– отметил он.

Анатолий Штефан подчеркнул, что заявления Кивы – "это не демократия и свобода слова, это деятельность направленная на свержение государственного устройства".

Военный также задал логичный вопрос, когда уже таких как ОПЗЖ привлекут к ответственности. Ведь они открыто поддерживают страну-агрессора.

Что известно о Киве Это народный депутат от партии ОПЗЖ, который неоднократно "светился" в прессе из-за своего поведения. Кива любит делать маразматические заявления и частенько становится героем различных мемов.

Скандалы с Кивой: что известно

В декабре 2019 года народный депутат от ОПЗЖ смотрел в стенах парламента пикантное видео

В феврале 2021 он обиделся на пародию "Квартала", в которой его назвали "собакой Медведчука".

Через несколько дней его поймали на гарячем – он рассматривал девушек в помещении Верховной Рады.

В апреле 2021 года Кива защитил кандидатскую диссертацию. 13 членов комиссии проголосовали единогласно "за". Однако журналисты заявляли о препятствовании их работе на этом событии. Впоследствии стало известно, что в своей кандидатской политик добавил справку с поддельной подписью, а среди подтверждений апробации диссертации указал материалы научно-практических конференций, которых нет в официальных сборниках.

Еще один скандал связан с жомовой ямой. Нардеп задекларировал доход от сдачи ее в аренду в размере 1 миллион 200 тысяч гривен. Однако журналисты выпустили расследование и показали, что на самом деле то, что якобы приносит 100 тысяч гривен дохода за месяц, является давно заброшенным.

Психопатическая личность: кто такой Илья Кива и что он себе позволяет – читайте в материале 24 канала.

Текст публикации Анаталия Штирлица:

Каждый день в эфирах российских телеканалов представители ОПЗЖ распространяют антиукраинские заявления.

Открытый вопрос? Сколько это еще будет происходить?

Кива уже не вылезает из эфиров и везде восхваляет рассею и путина.

Еще раз подчеркиваю – это не демократия и свобода слова, это деятельность направленная на свержение государственного устройства.