Украина сбила "Кинжал": почему Воздушные силы не сразу подтвердили этот факт
Украинским Силам ПВО благодаря ЗРК Patriot удалось впервые сбить гиперзвуковую вражескую ракету "Кинжал". Однако уничтожение "аналогов нет" официальные источники подтвердили не сразу, сначала даже было опровержение.
Дело в том, что крайне важна достоверность доказательства факта. Надо было на 100% убедиться, что это именно "Кинжал". Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Петр Черник.
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Как отметил военный эксперт, должна была состояться тщательная экспертная оценка, потому что такое произошло впервые.
Даже очень серьезные специалисты, которые разбираются в этом, когда сталкиваются с определенной новизной в своей отрасли, требуют очень серьезного экспертного отношения к этому,
– заметил Петр Черник.
Кроме того, противнику также нужно спутывать карты, чтобы он не понимал, что происходит с его оружием. "На эту минуту и в информационно-психологической операции, и в чисто боевой части мы выиграли у них в сухую", – подчеркнул Черник.
Черник объяснил, почему не сразу подтвердили ликвидацию "Кинжала": смотрите видео
Украина сбила "Кинжал": что известно
- Украинские военные сбили ракету "Кинжал" 4 мая, но в официально историческое событие подтвердили только 6 мая. Командующий Воздушными силами Николай Олещук отметил, что украинцам и дальше будут сообщать всю важную информацию, однако иногда следует подождать несколько дольше, чем обычно.
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат детализировал, что противник выпустил по Украине ракету Х-47 с самолета МиГ-31К, поднявшегося в небо с аэродрома Саваслейка. По вражеской цели отработало воздушное командование "Центр" дивизионом Patriot, который может сбивать баллистические ракеты.
- Ранее россияне постоянно вопили о том, что это оружие "не имеет аналогов", поэтому противостоять ему невозможно.