Впервые за время войны: что известно о феноменальном сбивании российского самолета Ту-22МЗ

Силы обороны Украины сбили российский дальний стратегический бомбардировщик Ту-22МЗ - носитель крылатых ракет Х-22. Это результат совместной операции ГУР МО и Воздушных сил ВСУ.

Это первый успешный случай уничтожения стратегического бомбардировщика в воздухе во время боевого вылета за время полномасштабного вторжения. 24 Канал рассказывает все, что известно о знаковом событии: детали спецоперации и последствия для России.

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Как "приземлили" самолет

Сбили российский дальний стратегический бомбардировщик Ту-22МЗ из советского ЗРК С-200. Это подтвердил нам источник в разведке.

По вражескому самолету попали из зенитного ракетного комплекса С-200,

– отметил собеседник.

По данным ГУР, самолет Ту-22МЗ удалось сбить на расстоянии около 300 километров от Украины. При этом военные сработали по такому же сценарию, как было в случае поражения российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

В разведке отметили, что за каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие.

"Срочное сообщение": что говорят в России о падении Ту-22МЗ

Вследствие поражения бомбардировщик смог долететь в район Ставрополя, где упал и разбился.

Так, утром 19 апреля губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что в Красногвардейском районе Ставропольского края России упал военный самолет.

С места падения бомбардировщика публикуют кадры, на которых видно разбитый самолет. Момент падения самолета также попал на видео.

Падение Ту-22: смотрите видео

Ту-22М3 упал в Ставропольском крае возле хутора Богомолов.

Хутор расположен более чем в 300 километрах от государственной границы Украины и линии фронта.

Где расположен хутор Богомолов: показываем на карте

Что с пилотами

Падение бомбардировщика подтвердили и в Минобороны России, отметив, что самолет без боекомплекта потерпел крушение якобы после выполнения "боевой задачи" при возвращении на аэродром базирования.

В российском оборонном ведомстве заявили, что трех членов экипажа эвакуировали, продолжаются поиски еще одного летчика.

Четыре пилота самолета Ту-22М3 катапультировались во время падения, двух нашли живыми, один погиб, еще одного ищут.

Причиной авиакатастрофы в Минобороны страны-террориста назвали "техническую неисправность".

При этом, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подтвердил гибель оккупанта и добавил, что сейчас продолжаются поиски еще одного члена экипажа. Четыре пилота самолета Ту-22М3 катапультировались при падении, двух нашли живыми.

Этот борт ночью атаковал Украину

Сухопутные войска Украины сообщили, что этот борт ночью запускал ракеты по Украине.

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук подтвердил, что ВСУ вместе с ГУР впервые ликвидировали российский самолет Ту-22М3, который является носителем крылатых ракет Х-22. Эти борта систематически обстреливают Украину.

. Ракеты Х-22 Россия запускает с бортов Ту-22М3. Вблизи границы со Ставропольским краем расположен военный аэродром Моздок (Северная Осетия), где базируются эти стратегические бомбардировщики вкс России.



Ставрополь на карте / Скриншот с google maps

"Все бывает впервые": в ВСУ пообещали новые сбивания

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш комментируя первое сбивание бомбардировщика Ту-22М3 отметил, что сбивание ликата – это месть врагу за атаки на мирные города.

"Это вендетта за то, что российская стратегическая авиация атаковала сегодня наши мирные города, где погибли гражданские люди", – сказал он.

Также Евлаш предположил, что в российских пропагандистских СМИ сегодня черный день, но посоветовал не расстраиваться, ведь "все бывает впервые".

"Конечно, что это комбо. Сегодня у российских пропагандистских СМИ черный день. Они будут очень-очень не рады. Все бывает впервые", – сказал Евлаш в эфире Радио Свобода.

Спикер справедливо заметил, что в свое время ВСУ впервые сбили Кинжал, впервые сбили Циркон.

Сегодня – впервые сбили Ту-22. Ну, ждем теперь на Ту-95,

– оптимистично добавил он.

Что известно о самолете Ту-22М2