Украина будет иметь улучшенное оперативное положение до июня 2024 года, – ISW

Аналитики написали, что российское военное командование может рассмотреть существенные изменения в крупномасштабной наступательной операции, которую планировало начать в июне. Однако все еще может продолжаться по плану.

Аналитики ISW считают, что до июня 2024 года ВСУ будут иметь значительно улучшенное оперативное положение. Этому есть несколько объяснений.

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Что известно о положении Украины до июня 2024 года

Украинские силы, вероятно, привлекут достаточную помощь в безопасности от США для подавления российских наступательных операций в июне 2024 года,

– заявили аналитики.

Они отметили, что глава украинской разведки Кирилл Буданов говорил, что именно июнь является вероятным месяцем, когда враг начнет ожидаемое крупномасштабное летнее наступление.

Аналитики проанализировали, что оккупанты, вероятно, пришли к выводу, что ВСУ не смогут защититься от текущих и будущих наступательных операций России из-за задержек или полного прекращения военной помощи США. Именно это предположение, вероятно, было неотъемлемой частью оперативного планирования России на это лето.

"Российские войска создавали резервы оперативного и стратегического уровня для поддержки своих ожидаемых летних наступательных усилий, однако, вероятно, делали это, исходя из предположения, что даже плохо обученные и плохо оснащенные российские войска могут наступать против украинских сил, которые не имеют необходимых денег, артиллерийских и зенитных боеприпасов", – отметили в ISW.

Там объяснили, что Украина решает вопрос проблемы в человеческой силе и, предполагают, продолжит проводить ротации для отдыха и пополнения подразделений. Однако в ISW отмечают, что нужно время, чтобы эти усилия дали масштабный эффект.

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Кроме того, украинские официальные лица ранее говорили, что Россия, вероятнее всего:

этим летом продолжит наступательные операции, направленные на захват остальных Донецкой и Луганской областей,

также может попытаться наступать для захвата Харькова.

Украинские силы с улучшенным материально-техническим обеспечением и личным составом, которые, вероятно, будут удерживать линию фронта в июне 2024 года, подорвут эту оперативную цель одновременных российских наступательных операций на широком фронте,

– заверили аналитики.

По их данным, вероятно, российскому военному командованию придется задуматься о том, ли: