У Зеленского отреагировали на опасения Словакии относительно вступления Украины в НАТО

В Словакии опасаются возможного вступления Украины в НАТО, потому что "это приведет к новым конфликтам". Это – ошибочный взгляд на то, что на самом деле происходит.

Об этом 24 Каналу рассказал советник председателя ОПУ Михаил Подоляк, отметив, что в странах НАТО иногда звучат неожиданные и странные заявления об Украине.

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Россия создает проблемы

Как отметил Подоляк, иногда люди забывают, что единственный агрессор – Россия. И любая эскалация связана именно со страной-агрессором. Украина защищает свое право на жизнь. И было бы хорошо иметь возможность рассчитывать на коллективную безопасность.

Россия – единственная страна, которая будет атаковать Европу. Почему вы имеете право быть членом Альянса и рассчитывать на коллективную конструкцию безопасности? А почему мы не имеем этого права? Эти заявления странные и иррациональные. Они лишь стимулируют Россию продолжать убивать,

– подчеркнул Подоляк.

Также довольно странным было заявление от Румынии. Там призвали НАТО на решительный и скоординированный ответ на инциденты с российскими дронами и ракетами, которые нарушают воздушное пространство Альянса.

На самом деле Румыния могла бы просто начать сбивать эти беспилотники и ракеты. Тут не нужно ничего согласовывать. А уже дальше можно было бы начать дипломатическое давление с нотой протеста,

Это же ваше суверенное пространство. К вам домой уже залетает. Какие нужны разрешения на то, чтобы уничтожать что-то в своем воздушном пространстве? Для меня было бы показательно, если бы дрон сразу автоматически сбивали. А после этого нота протеста России с агрессивным тезисом: "Еще раз повторите, будем считать, что провоцируете войну с нами". А затем немедленные консультации в рамках Альянса, что все должны действовать в едином алгоритме. Это повлияло бы на Россию.

Обратите внимание! Недавно Румыния обратилась к НАТО, чтобы там приняли "решительные скоординированные" меры в ответ на инциденты, когда российские ракеты или беспилотники нарушают воздушное пространство Альянса. К примеру, 8 сентября "Шахед" залетел в Румынию. Там выражали "решительный протест".