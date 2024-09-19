Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що в країнах НАТО інколи лунають несподівані та дивні заяви про Україну.

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Росія створює проблеми

Як наголосив Подоляк, іноді люди забувають, що єдиний агресор – Росія. І будь-яка ескалація пов'язана саме з країною-агресоркою. Україна захищає своє право на життя. І було б добре мати можливість розраховувати на колективну безпеку.

Росія – єдина країна, яка атакуватиме Європу. Чому ви маєте право бути членом Альянсу і розраховувати на колективну конструкцію безпеки? А чому ми не маємо цього права? Ці заяви дивні та ірраціональні. Вони лише стимулюють Росію продовжувати вбивати,

– підкреслив Подоляк.

Також досить дивною була заява від Румунії. Там закликали НАТО на рішучу та скоординовану відповідь на інциденти з російськими дронами та ракетами, які порушують повітряний простір Альянсу.

Насправді Румунія могла б просто почати збивати ці безпілотники та ракети. Тут не потрібно нічого узгоджувати. А вже далі можна було б почати дипломатичний тиск.

Це ж ваш суверенний простір. До вас додому вже залітає. Які потрібні дозволи на те, щоб знищувати щось у своєму повітряному просторі? Для мене було б показово, якби дрон одразу автоматично збивали. А після цього нота протесту Росії з агресивною тезою: "Ще раз повторите, то будемо вважати, що провокуєте війну з нами". А потім негайні консультації в рамках Альянсу, що всі мають діяти в єдиному алгоритмі. Це вплинуло б на Росію.

– зауважив Подоляк.

Зверніть увагу! Нещодавно Румунія звернулася до НАТО, аби там вжили "рішучі скоординовані" заходи у відповідь на інциденти, коли російські ракети чи безпілотники порушують повітряний простір Альянсу. До прикладу, 8 вересня "Шахед" залетів до Румунії. Там висловлювали "рішучий протест".