Украина вернула тела еще 45 павших воинов

Украина продолжает возвращать тела своих погибших воинов, на фронте отстаивавших территориальную целостность нашего государства. Украинской стороне удалось вернуть тела еще 45 защитников.

Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщили, что прошла очередная операция по передаче тел погибших военных.

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В ведомстве отметили, что операция проводилась при сотрудничестве уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко и силовых структур Украины, в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Сколько Украина вернула тел погибших воинов

В Министерстве реинтеграции 12 июля сообщили, что в рамках очередного обмена удалось вернуть еще 30 тел погибших военнослужащих.

Сообщалось, что Украина уже получила более 400 тел военнослужащих в рамках обменов с россией, преимущественно погибших на "Азовстали". Большинство тел уже опознано.

Первые тела погибших защитников "Азовстали" Украина получила в начале июня. На линии фронта в Запорожской области 2 июня прошел обмен в количестве 160 на 160.

14 июня стало известно, что украинской стороне удалось вернуть тела еще 64 погибших защитников "Азовстали".

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28 июня в Министерстве реинтеграции сообщали об очередном обмене, в рамках которого удалось забрать 46 тел погибших защитников. Среди них 21 – защитники "Азовстали", 11 – защитники Мариуполя, 14 – бойцы из поселка городского типа Старый Крым Мариупольской городской общины.

Министр реинтеграции Ирина Верещук информировала, что по состоянию на 30 июня удалось вернуть 300 тел погибших героев.

Как известно, в середине июня украинские воины получили приказ прекратить оборону Мариуполя и сохранить жизнь. После этого наших воинов и тела погибших военных вывезли на оккупированные территории и должны были обменять на российских пленных.

Известно, что 29 июня удалось вернуть на родину 144 своих воинов. Это был один из самых крупных обменов пленных с начала полномасштабного российского вторжения.

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