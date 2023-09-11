Украина вернула под контроль "вышки Бойко": видео уникальной операции

В ГУР МО 11 сентября рассказали об очередном достижении нашей армии. Так, стало известно, что наши защитники смогли вернуть под контроль государства так называемые "вышки Бойко".

До этого на этих объектах активно проводили операцию украинские военные. Эти вышки находились под оккупацией россиян еще с 2015 года.

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Как Украина смогла вернуть "вышки Бойко"

В ГУР МО отметили, что после начала полномасштабного вторжения российские захватчики активно использовали "вышки Бойко" в военных целях. В частности, захватчики там сделали своеобразную вертолетную площадку и размещали средства РЛС.

Уникальную операцию по установлению контроля над "вышками Бойко" провели силы подразделений ГУР МО Украины. Под контроль были возвращены буровые платформы "Петр Годованец" и "Украина",

– подчеркнули в разведке.

Кроме этого, Украина вернула и самоподъемные буровые установки "Таврида" и "Сиваш". В конце концов, во время проведения операции спецназовцам удалось захватить ценные трофеи.

"Это запас вертолетных боеприпасов типа неуправляемых авиационных ракет, а также радиолокационную систему "Неву", которая может отслеживать движение судов в Черном море", – сказали в ГУР МО.

Напоследок в украинской разведке отметили, что во время одной из фаз этой операции произошел бой между украинскими спецназовцами на катерах и российским истребителем Су-30. В результате боя самолет оккупантов получил поражение и вынужден был отступить.

Как Украина возвращала "вышки Бойко" / Видео из телеграм-канала ГУР МО

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