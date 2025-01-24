Украина вернула тела 757 павших воинов

Украина 24 января вернула на родину тела 757 погибших военных. Это стало возможным по результатам проведенных репатриационных мероприятий.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

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Откуда удалось вернуть тела павших защитников

В Координационном штабе рассказали, что среди возвращенных защитников "на щите" были:

451 – с Донецкого направления;

71 – с Бахмутского направления;

51 – с Угледарского направления;

13 – с Луганского направления;

137 – с Запорожского направления;

Также из моргов на территории России было возвращено 34 погибших.

Представители Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными отметили, что павших защитников удалось вернуть в результате совместной работы с сотрудниками Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ, Объединенного центра СБУ, МВД Украины, Офиса омбудсмена, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, и других структур сектора безопасности и обороны Украины

Выражаем благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста,

– говорится в заметке.

Координационный штаб также выразил отдельную благодарность личному составу ВСУ, который осуществляет перевозки репатриированных павших героев в определенные учреждения, а также организует передачу погибших представителям правоохранительных органов и судебно-медицинской экспертизы.

Сейчас следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут в кратчайшие сроки устанавливать личности погибших защитников.

К слову, 23 декабря Украина также вернула тела 503 павших защитников. Из них 403 защитники были с Донецкого направления, 12 – с Луганского, 57 – из Запорожского и 31 – из моргов, что на территории России.

В ноябре 2024 года наше государство смогло вернуть тела 502 павших защитников, в частности 397 из Донецкого, 24 из Луганского и 64 из Запорожского направлений. Еще 17 тел было возвращено из моргов, которые расположены на территории России. Репатриационные мероприятия тогда проводили совместно с рядом украинских ведомств и организаций, а также при содействии Международного Комитета Красного Креста.