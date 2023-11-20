Украина вернула тела еще 94 погибших защитников

20 ноября 2023, 12:57
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Координационный штаб по обращению с военнопленными

Украине удалось вернуть тела погибших защитников, чтобы родные смогли похоронить Героев дома. Речь идет о 94 военных, отдавших жизнь за украинскую независимость.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили о возвращении погибших военных 20 ноября. В последний раз Киев проводил обмен телами погибших в конце октября 2023 года.

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Украина смогла вернуть тела Героев

На подконтрольную правительству Украины территорию возвращены тела (останки) 94 защитников Украины,
– заявили в штабе.

Ведомство пояснило, что в соответствии с нормами Международного гуманитарного права противоположной стороне также были переданы тела погибших комбатантов, пришедших в Украину с войной.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными заверили, что Вооруженные Силы Украины:

  • обеспечат перевозку репатриированных тел и останков в определенные государственные специализированные учреждения;
  • передадут их представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам;
  • последние – установят личности погибших украинских военных.

Недавние возвращения погибших военных ВСУ

  • 27 октября Украина вернула тела еще 50 павших украинских защитников. Они также были переданы представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам, чтобы те провели следственные действия и судебные экспертизы.
  • До этого 6 октября домой удалось вернуть тела 64 защитников Украины. В Координационном штабе заверяли, что наша страна принимает все возможные законные меры в рамках норм Международного гуманитарного права, чтобы установить места пребывания наших пропавших без вести или попавших в плен, чтобы вернуть их домой.
  • 15 сентября тоже был обмен телами с врагом. Тогда удалось вернуть 51 павшего защитника Украины.
Автор: Діана Квасневська