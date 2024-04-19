Сможем сбивать ракеты Х-22 и дальше, — в Воздушных силах назвали условие
Россия с 24 февраля 2022 года выпустила по территории Украины более 300 крылатых ракет Х-22. Воздушным силам ВСУ во время очередной массированной атаки 19 апреля впервые удалось сбить этот тип ракет.
Защитники неба в очередной раз смогли сделать невозможное. В эфире 24 Канала представитель Воздушных сил Илья Евлаш рассказал, как удалось сбить первые две ракеты Х-22. К тому же 19 апреля ознаменовалось феноменальным сбитием бомбардировщика Ту-22М3.
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"Мы сбивали "Кинжалы", "Цирконы" и вот сегодня новое историческое событие – сбивание Х-22", – добавил представитель Воздушных сил.
Еще один миф России развеян
Воздушные силы ВСУ впервые смогли ликвидировать две ракеты Х-22, которые ранее сложно было сбить. Этот тип ракет летит с бешеной скоростью – 4 тысячи километров, поэтому их очень сложно уничтожить на лету. Однако, когда они заходят на цель, то становятся баллистическими и дальше с ними идет работа, как с баллистикой.
Конечно, что мы сможем и в дальнейшем сбивать ракеты Х-22. Украина имеет силы и средства. Несмотря на то, сколько бы ни кричала российская пропаганда, что ликвидация этих воздушных целей что-то на уровне фантастики,
– сказал Евлаш.
По его словам, если наши западные партнеры дадут Украине больше различных систем, в частности ЗРК Patriot, то Воздушные силы ВСУ смогут эффективно противостоять различным угрозам.
Что известно о российской атаке 19 апреля
- Оккупационная армия 19 апреля атаковала Украину 22 ракетами различных типов и дронами-камикадзе типа "Шахед". Есть погибшие и раненые, среди них – дети.
- Под ударом врага оказалась пятиэтажка в Днепре. Также россияне били по объектам Укрзализныци. В результате обстрела были ранены железнодорожники.
- Россияне ударили также по Синельниковскому району Днепропетровской области. Там повреждено около 30 домов, 4 – полностью разрушены. Российская ракета убила целую семью, 6-летний мальчик остался круглой сиротой. Кривой Рог и Павлоград также оказались под ударом.