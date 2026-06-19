"Будем честными": эксклюзивное интервью министра обороны Эстонии о завершении войны и помощи Украине

Украина расширяет масштабы атак на территории противника, а удар по Москве в ночь на 18 июня уже называют одним из крупнейших за время полномасштабной войны. Несмотря на это, российский диктатор Владимир Путин не спешит соглашаться на переговоры и убеждает, что в Кремле якобы всё под контролем.

О том, заставят ли системные удары по России в конечном итоге Путина пойти на мир и что для этого планирует делать Европа, — в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Он также прокомментировал появление украинских дронов в воздушном пространстве стран Балтии и анонсировал новую помощь нашему государству.

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Войну нужно как можно скорее закончить: что показали удары по Москве?

Начнем наше небольшое интервью с ночного удара Украины по Москве. Это, вероятно, был самый крупный воздушный удар по Москве с начала полномасштабной войны. Украинские дроны атаковали российский нефтеперерабатывающий завод в самом центре российской столицы. Какова ваша реакция на это?

Прежде всего, все эти атаки происходят не потому, что Украина хочет атаковать Москву или Россию. Эти атаки происходят потому, что Россия начала войну против Украины. Конечно, если учесть также то, что Россия совершила очень много военных преступлений, например, последним из них было нападение на Киево-Печерскую лавру, — то, разумеется, Украина имеет полное право на самооборону. Поэтому мы должны рассматривать это как самооборону.

Кроме того, Украина демонстрирует, что даже Москва не защищена от всех этих атак. И я надеюсь, что это также изменит определённое понимание внутри России, что войну, которую они ведут, нужно прекратить как можно скорее.



15 июня Россия атаковала Киево-Печерскую лавру / Фото ГСЧС Украины

Могут ли такие удары изменить переговорную позицию Украины? И насколько мы приблизились к заключению соглашения? К тому же Дональд Трамп заявляет, что сейчас он сосредоточен именно на Украине.

Прежде всего скажу, что человек, который может положить конец этой войне, — до сих пор сидит в Кремле, и он может это сделать уже сегодня. Если он отдаст приказ вывести войска из Украины и вернуть Украине всех военнопленных и похищенных детей, то эта война закончится за один день. К сожалению, мы видим, что Путин в этом не заинтересован.

Это дает нам понять, что, во-первых, мы должны продолжать помогать Украине настолько, насколько это возможно. Во-вторых, нам нужно усилить нашу поддержку Украины. И, в-третьих, конечно, чем более выгодную позицию Украина сможет занять на переговорах или во время этих встреч, тем лучше.

"Непреднамеренное вторжение": об украинских дронах над странами Балтии

Украинские дроны попали в воздушное пространство Эстонии и других стран Балтии. Каково ваше мнение относительно решения этой проблемы? И какую роль вы видите для себя как министра обороны в предотвращении таких атак?

Давайте будем честными: это не было преднамеренным вторжением. Это было действие в рамках российского контрнаступления или контрмер.

Речь идет о подавлении GPS или подделке сигналов?

Мы этого точно не знаем. Но суть в том, что именно российские средства радиоэлектронной борьбы стали причиной того, что мы увидели украинские дроны в воздушном пространстве НАТО. Будь то Литва, Латвия, Эстония, Финляндия — причиной всего этого являются действия России.

Конечно, мы защищаем наше воздушное пространство, но в то же время должны понимать, что живем в мирное время. В мирное время мы не можем сбивать все дроны и не можем действовать везде, где нам вздумается. Поэтому у нас есть свои планы. Мы сотрудничаем с нашими союзниками. И, конечно же, ведем переговоры с нашими друзьями в Украине, чтобы максимально избежать подобных вторжений.

Обратите внимание! В мае 2026 года украинские дроны пересекли воздушное пространство Эстонии. Из-за этого тревогу также объявили в Латвии. Впоследствии стало известно, что впервые беспилотник сбил румынский истребитель, патрулировавший в небе. Украина заявила, что Москва намеренно перенаправляет дроны в сторону стран Балтии. Для этого используются средства РЭБ. Несмотря на это, Украина извинилась перед Эстонией за инцидент.

Речь идет о миллиардах: какой будет новая помощь Украине?

А каковы ваши ожидания накануне саммита НАТО в Анкаре в отношении Украины? Президент Зеленский примет участие в этой встрече, но следует ли нам ожидать какого-то прорыва — не в отношении членства Украины в НАТО, об этом мы даже не будем спрашивать, а в отношении поддержки Украины?

Есть надежда, что нам удастся договориться о долгосрочной поддержке Украины. Мы работаем над этим в последние дни, и я действительно надеюсь, что до поездки в Анкару мы согласуем конкретные решения относительно долгосрочной поддержки Украины — не только в военной сфере, но и в более широком контексте.

Мы говорим о миллионах или миллиардах долларов?

Мы говорим о миллиардах. Никто не говорит о миллионах. Миллионы — это мелочи, поэтому нет смысла говорить о миллионах. Итак, мы говорим о миллиардах. Мы говорим о десятках миллиардов ежегодно. Поэтому надеемся, что это будет очень хорошая и долгосрочная поддержка для Украины, а также сигнал России о том, что мы не остановимся. Мы готовы продолжать помогать Украине столько, сколько потребуется.