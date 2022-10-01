Выступление Столтенберга и заявка Украины тесно связаны: когда возможно членство в НАТО

Заявка Украины о вступлении в НАТО не случайно прошла в день выступления Столтенберга. Перед тем, как подавать заявку, Украина получила одобрение на это от Западных партнеров, однако скорым вступление не будет.

Такое мнение 24 каналу высказал политолог Ярослав Божко. Ранее военный аналитик, бывший заместитель начальника штаба ВМС Украины Андрей Рыженко рассказал, чем НАТО поможет Украине.

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Выступление Столтенберга и заявка Украины – взаимосвязаны

Божко отметил, что эти 2 события были взаимосвязаны. Заявка была согласована, о чем прямым текстом сказал Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Раньше мы не могли подать заявку, потому что все же должна быть воля Альянса, воля крупнейших его членов, таких как США, которые в значительной степени определяют курс НАТО, но не монопольно.

Очевидно, что Западные партнеры сошлись с Украиной по вопросу времени. Заявка на членство в НАТО в нашем случае не производилась бы в одностороннем порядке. Просто так провально этого никто не делал бы, без согласия Западных партнеров,

– заметил политолог.

Решающий политический смысл

Он продолжил, что вступление Украины в НАТО будет иметь решающий политический смысл и для нашей страны, и для самого Североатлантического союза. В настоящее время вопросом поставки оружия Украине занимаются национальные правительства стран, входящих в НАТО. Сейчас политический интерес Украины к вступлению в НАТО совпадение с готовностью Альянса нас принять.

"Когда мы будем членами НАТО, вопрос поставки оружия нам, согласование того, чтобы были на уровне вооруженных сил стран НАТО, соблюдали различные доктрины, стратегии, он будет стоять. Однако пока мы не являемся членами Альянса, процесс подготовки к вступлению в него будет автономным", – подчеркнул Божко.

Политолог добавил, что на самом деле нам уже ускорили оказание военной помощи через мобилизацию в России. Также дополнительные пакеты помощи, санкционные пакеты от Запада.

Членство Украины в НАТО возможно до завершения войны

По словам Божко, теоретически возможное членство в НАТО без полного контроля территорий. Существуют резолюции НАТО 1999 года, в которых говорится о том, что было бы хорошо, если бы вступающие в НАТО страны не имели международных споров или разрешали их мирным путем.

Однако они не носят обязательный характер. Любое государство Европы может быть принято в члены НАТО, если на это будет воля всех 30 стран, входящих в НАТО.

– подчеркнул политолог.

Он сказал, что процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО затягивается из-за того, что вступление нужно ратифицировать во всех национальных парламентах стран-членов НАТО.

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Некоторые страны могут блокировать это ради своих интересов

Божко рассказал, как, например, хорватский президент рекомендовал своим послам не согласовывать вступление Скандинавских стран в НАТО, пока не будет решен вопрос предоставления избирательного права хорватским меньшинствам в Боснии и Герцеговине. Также Греция некоторое время блокировала вступление Северной Македонии в Альянс из-за желания, чтобы страна называлась не Македония.

"Заявка так или иначе будет рассмотрена, и мы уже понимаем, что на этом этапе технически преград не так много. Было бы хорошо, конечно, выиграть войну как можно скорее. Однако мы понимаем, что это не прямое юридическое препятствие", – подытожил политолог.

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