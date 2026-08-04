Единственная защита от баллистики, – обозреватель сказал, что останавливает поставки ракет к Patriot в Украину

Украине крайне необходимы ракеты-перехватчики, чтобы защититься от баллистических ударов России, которая усиливает их. Лицензии на их производство и развертывание своего производства, даже если такое решение США примут завтра, не помогут уже этой или следующей зимой. Сейчас спасти ситуацию могут масштабные поставки ракет из запасов партнеров.

Об этом в интервью 24 Каналу подчеркнул военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, пояснив, что лицензии от США на собственное производство ракет-перехватчиков важны для развития украинских Вооруженных сил, создания рабочих мест и доступа к технологиям, но это предполагает средне- и долгосрочную перспективу.

Почему даже 300 перехватчиков на зиму – это почти недостижимо?

Президент Зеленский называл потребность в 300 ракетах-перехватчиках на три зимних месяца. По словам военного обозревателя, у него есть сомнения, что такое количество смогут предоставить Украине. До сих пор подобных решений в столь масштабном формате не принималось.

Объективно PAC-3 действительно не так много, как часто кажется. Часть уже израсходована, а спрос на них огромный – не только в Украине, часть уже законтрактована, другие страны ожидают поставок. США израсходовали немало своих запасов и ведут боевые действия прямо сейчас, да и учитывают сценарии возможной войны с Китаем. Арабские союзники США также израсходовали много ракет и нуждаются в новых поставках,

– пояснил Шарп.

Поэтому в этом направлении наблюдается значительная конкуренция и дефицит. Европейские страны располагают определенными запасами и уже передали Украине немало ракет. Но для многих политиков, как отметил военный обозреватель, на первом месте стоит собственная безопасность, даже если реальная война с Россией им не угрожает в ближайшей перспективе.

Полное интервью с Давидом Шарпом: смотрите в видео

Европа не спешит отдавать свои запасы

Если в Европе военные советуют не уменьшать запас ниже определенного критического уровня, то, как рассуждает Шарп, европейскому политику будет трудно объяснить обществу, почему его страна должна отдать часть этих ракет Украине. Это сразу становится уязвимым вопросом для его политических оппонентов, которые могут обвинить его в том, что он рискует собственной безопасностью ради другой страны.

Поэтому Украине, по его словам, нужно приводить очень убедительные аргументы для партнеров. В том числе подчеркивать, что каждая переданная ракета не только спасает жизни, но и отдаляет войну от их границ. Такие аргументы, по мнению Шарпа, могут звучать несколько демагогично, но они должны быть убедительными.

В итоге каждое государство действует по принципу "своя рубашка ближе к телу". Поэтому Украине приходится надеяться прежде всего на себя. Может быть, ракет-перехватчиков станет чуть больше, но через год, если война продолжится и Россия начнет производить в два раза больше "Искандеров" или получит от КНДР еще больше ракет, этот количественный разрыв увеличится,

– озвучил Шарп.

Поэтому решение в этой ситуации должно заключаться не в том, чтобы получать все большее количество ракет-перехватчиков, а в том, чтобы иметь собственные средства, которые позволят уничтожать производственные мощности противника (по изготовлению вооружения, которым он проводит атаку), наносить ему настолько большой ущерб, чтобы это побудило его воздерживаться от дальнейших ударов.