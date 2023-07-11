Украина заслуживает уважения, – Зеленский на пути в Вильнюс раскритиковал условия союзников
Источник:Владимир Зеленский
Владимир Зеленский на пути на саммит НАТО заявил, что Украина будет представлена на саммите НАТО в Вильнюсе, ведь это – уважение. Однако президент Украины сказал, что наше государство получило сигналы, что обсуждаются формулировки без Украины.
Украинский лидер заявил, что наше государство также заслуживает уважения. Следует отметить, что президент присоединится к саммиту НАТО вечером 11 июля.
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Что заявил Зеленский на пути в Вильнюс
Владимир Зеленский заявил, что Украина ценит союзников, ценит общую безопасность и открытый разговор.
Сейчас, по пути в Вильнюс, мы получили сигналы, что обсуждаются формулировки без Украины. И я хочу подчеркнуть: эта формулировка только по приглашению, а не по членству Украины. Беспрецедентно и абсурдно – когда нет временных рамок и для приглашения (!), и для членства Украины; и когда в то же время добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины,
– заявил Зеленский.
Президент Украины пояснил, что это похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса.
"А значит, остается возможность торговаться членством Украины в НАТО – в переговорах с Россией. А для России это означает мотивацию и дальше продолжать свой террор", – отметил президент Украины.
Он добавил, что неопределенность – это слабость, и он откровенно обсудит это на саммите НАТО.
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Саммит НАТО в Вильнюсе: последние новости
- Саммит НАТО в Вильнюсе проходит 11–12 июля. Украина ожидала от него четкого сигнала, что мы станем членами Альянса. Однако несколько дней назад Владимир Зеленский заявлял, что нет окончательного результата, который Украина может получить в Вильнюсе.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что 12 июля в Вильнюсе состоится инаугурационный саммит Альянса, в ходе которого Украине будет предложен план вступления в организацию. Союзники отменили выполнение Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ) для Киева.
- То есть вступление будет одноэтапным – подписание протокола о членстве и его ратификация всеми членами Альянса. Однако заявление генсека НАТО об одноэтапном вступлении не имеет временных рамок. Политолог Андрей Вигиринский заявил, что по форме это мощный сигнал, а в практической реализации – история "открытых дверей", которые остаются открытыми.
- Кстати, на саммите НАТО Владимир Зеленский и Джо Байден проведут переговоры. Они состоятся 12 июля. В Белом доме заявили, что переговоры будут касаться того, как США вместе с союзниками готовы предоставить долгосрочные обязательства, чтобы помочь Украине защитить себя сейчас и отразить будущую агрессию.