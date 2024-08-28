Зеленский заинтриговал: каким может быть план победы Украины

На форуме "Украина 2024. Независимость" президент Украины сообщил о наличии плана победы в войне. В частности, его частью является операция ВСУ в Курской области.

Владимир Зеленский в то же время воздержался от других деталей о плане победы. Председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук в разговоре с 24 Каналом предположил, из чего может состоять этот план.

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Из чего может состоять план победы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уже в сентябре представит Джо Байдену план украинской победы. Также этот план должны передать кандидатам в президенты США – Камале Харрис и Дональду Трампу. Много деталей об этом плане глава государства не озвучивал, однако отметил, что Курская операция – одна из его составляющих.

Кроме того, Зеленский отметил, что в плане также есть мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем.

В украинской риторике фраза "принуждение к миру" появилась недавно. Скорее всего, это будет ряд дипломатических и военных вещей, который повысят градус напряжения внутри России. Мои американцы друзья давно говорят: если создать такую ситуацию, когда Путину будет важнее сохранить свой режим в России, то он сконцентрируется на своем спасении, а не будет думать о захвате Украины,

– отметил Олег Рыбачук.

Вероятно, именно в этом смысле важна Курская операция, которая уже начала серьезно влиять на рейтинги Владимира Путина в российском обществе. Есть все причины считать, что это не единственный подобный "сюрприз" для Кремля.

"В возможности реализации нашего плана огромную роль играет также желание и способность Запада дать нам необходимое оружие, а также разрешение на использование этого оружия (по России – 24 Канал)", – отметил Рыбачук.

Украина уже долгое время ведет переговоры о снятии запретов на удары вглубь России западным оружием. Возможно, президент Джо Байден, который уже не обременен ведением предвыборной кампании, может пойти на такой шаг. В то же время следует понимать, что Белый дом неоднократно подчеркивал, что не хочет идти на эскалацию с Россией.