Володимир Зеленський водночас утримався від інших деталей про план перемоги. Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук у розмові з 24 Каналом припустив, з чого може складатися цей план.

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З чого може складатися план перемоги України

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вже у вересні представить Джо Байдену план української перемоги. Також цей план мають передати кандидатам у президенти США – Камалі Гарріс та Дональду Трампу. Багато деталей про цей план глава держави не озвучував, однак відмітив, що Курська операція – одна з його складових.

Крім того, Зеленський зауважив, що у плані також є потужний пакет примусу Росії до закінчення війни дипломатичним шляхом.

В українській риториці фраза "примус до миру" з'явилась нещодавно. Найімовірніше, це буде низка дипломатичних та військових речей, який підвищать градус напруги всередині Росії. Мої американці друзі давно кажуть: якщо створити таку ситуацію, коли Путіну буде важливіше зберегти свій режим в Росії, то він сконцентрується на своєму порятунку, а не думатиме про захоплення України,

– наголосив Олег Рибачук.

Ймовірно, саме у цьому сенсі важлива Курська операція, яка уже почала серйозно впливати на рейтинги Владіміра Путіна у російському суспільстві. Є усі причини вважати, що це не єдиний подібний "сюрприз" для Кремля.

"У можливості реалізації нашого плану величезну роль відіграє також бажання та спроможність Заходу дати нам необхідну зброю, а також дозвіл на використання цієї зброї (по Росії – 24 Канал)", – зауважив Рибачук.

Україна вже довгий час веде перемовини щодо зняття заборон на удари вглиб Росії західною зброєю. Можливо, президент Джо Байден, який вже не обтяжений веденням передвиборчої кампанії, може піти на такий крок. Водночас варто розуміти, що Білий дім неодноразово наголошував, що не хоче йти на ескалацію з Росією.