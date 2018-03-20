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ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО

Украина должна дать важный сигнал Западу из-за незаконных выборов в Крыму, – эксперт

241 Читати новину українською
Всех причастных к организации выборов в Крыму надо привлечь к ответственности
Всех причастных к организации выборов в Крыму надо привлечь к ответственности / ТАСС

Для Путина принципиально было показать высокие результаты выборов в Крыму. Но вопрос не в комплексах Путина. Важны мероприятия, чтобы донести до западных партнеров позицию о том, что в Крыму массово нарушаются права человека.

Такое мнение сайту "24" высказал глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

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Как отмечает эксперт, немало для этого сделали неправительственные организации в Украине. В частности, КИУ обратился в прокуратуру, и были открыты уголовные производства против организаторов выборов в оккупированном Крыму. Меджлис собрал ряд данных относительно нарушения прав человека в Крыму. И эти материалы сейчас являются ключевыми, чтобы усиливать позиции Украины.

Факты запугивания избирателей в аннексированном Крыму, принуждения к участию в голосовании, подкупа – маркеры для западных партнеров относительно выработки своей позиции в отношении оккупированного полуострова и российско-украинской войны. Результатом этого может стать усиление санкций против России, в частности против отдельных чиновников,
– говорит Кошель.

Кроме того, отмечает глава КИУ, важный сигнал, который должна сделать власть Украины, – лица, которые принимали участие в организации выборов в Крыму, должны быть привлечены к ответственности.

"Уголовное производство означает, что организаторы незаконных выборов президента РФ в Крыму не смогут приехать на контролируемую Киевом территорию Украины, получить биометрический паспорт, купить дешевые продукты, посетить родственников. Потому что есть информация, что часть лиц, которые работали на выборах, имеют "биометрику", и надо им аннулировать эти паспорта. Надо использовать не только форму просьб и убеждений, но и принуждения", – подчеркнул Алексей Кошель.

Напомним, 18 марта в России состоялись выборы президента. По результатам подсчета 99,81% голосов на выборах президента России-2018 победу одержал действующий глава РФ Владимир Путин. За Путина свои голоса отдали 76,67% избирателей, а это более 56 миллионов россиян. На второй позиции Павел Грудинин – у него 11,79% голосов избирателей. Явка на выборах президента России составила 67%.

Согласно предварительным данным ЦИК России, больше всего голосов на полуострове получил действующий хозяин Кремля Владимир Путин – 91,7%, а в Севастополе этот показатель составляет 92%.

Украина не признает результаты президентских выборов, которые Россия провела в аннексированном Крыму. Кроме того, Украина введет санкции против лиц, причастных к организации этих выборов. В Евросоюзе также заявили, что не признают результатов выборов президента России в аннексированном Крыму.

Теги: Новости Украины Новости политики Выборы в России 2018 Владимир Путин
Источник: 24 Канал
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