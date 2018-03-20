Україна має надати важливий сигнал Заходу через незаконні вибори в Криму, – експерт

Для Путіна принципово було показати високі результати виборів у Криму. Але питання не в комплексах Путіна. Важливі заходи, щоб донести до західних партнерів позицію про те, що в Криму масово порушувалися права людини.

Таку думку сайту "24" висловив голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

Читайте також: Порошенко закликав скласти список осіб, причетних до незаконних виборів у Росії

Як зазначає експерт, чимало для цього зробили неурядові організації в Україні. Зокрема, КВУ звернувся до прокуратури, і були відкриті кримінальні провадження проти організаторів виборів в окупованому Криму. Меджліс зібрав низку даних щодо порушення прав людини в Криму. І ці матеріали зараз є ключовими, щоб посилювати позиції України.

Факти залякування виборців в анексованому Криму, примусу до участі в голосуванні, підкупу – маркери для західних партнерів щодо вироблення своєї позиції у відношенні окупованого півострова і російсько-української війни. Результатом цього може стати посилення санкцій проти Росії, зокрема проти окремих чиновників,

– зауважує Кошель.

Крім того, наголошує голова КВУ, важливий сигнал, який має зробити влада України, – особи, які приймали участь в організації виборів у Криму, повинні бути притягнуті до відповідальності.

"Кримінальне провадження означає, що організатори незаконних виборів президента РФ у Криму не зможуть приїхати на контрольовану Києвом територію України, отримати біометричний паспорт, купити дешеві продукти, відвідати родичів. Тому що є інформація, що частина осіб, які працювали на виборах, мають "біометрику", і треба їм анулювати ці паспорти. Треба використовувати не лише форму прохань і переконань, але й примусу", – підкреслив Олексій Кошель.

Нагадаємо, 18 березня в Росії відбулися вибори президента. За результатами підрахунку 99,81% голосів на виборах президента Росії-2018 перемогу здобув чинний очільник РФ Володимир Путін. За Путіна свої голоси віддали 76,67% виборців, а це понад 56 мільйонів росіян. На другій позиції Павло Грудінін – у нього 11,79% голосів виборців. Явка на виборах президента Росії склала 67%.



Відповідно до попередніх даних ЦВК Росії, найбільше голосів на півострові отримав чинний господар Кремля Володимир Путін – 91,7%, а у Севастополі цей показник становить 92%.

Україна не визнаватиме результати президентських виборів, які Росія провела в анексованому Криму. Окрім того, Україна введе санкції проти осіб, причетних до організації цих виборів. У Євросоюзі також заявили, що не визнають результатів виборів президента Росії в анексованому Криму.